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Чого не потерплять у стосунках різні знаки Зодіаку

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Що не подобається знакам Зодіаку у стосунках - фото 1
Що не подобається знакам Зодіаку у стосунках

Кожна людина має власні уявлення про стосунки, а також список речей, які недопустимі для щасливої пари. Астрологи розповіли, що не подобається різним знакам Зодіаку.

  • Овен: неоднозначні сигнали, повідомлення без відповідей та вічні перепади настрою.
  • Телець: намагання маніпулювати, заздрість з боку партнера, таємний перегляд переписок.
  • Близнюки: таємниці між партнерами, дріб'язкова брехня, надмірне вживання спиртного.
  • Рак: постійна зміна планів, відсутність ярликів у стосунках, пізнє повернення додому.
  • Лев: вживання наркотиків, часті вечірки, брехня та зрада.

І ще: Психологи розповіли, що щасливі пари роблять перед сном

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  • Діва: лінь партнера, повна незрілість та відсутність бажання розвиватись.
  • Терези: надмірна стриманість, песимізм, надмірна настирливість.
  • Скорпіон: привласнення, пасивна агресія, відсутність бажання розбагатіти.
  • Стрілець: прояви неповаги, відсутність уміння просити пробачення, звичка перекладати провину.
  • Козеріг: невігластво, лицемірство, залежність від соцмереж.
  • Водолій: порушення особистого простору, психологічне насильство, нагадування про помилки.
  • Риби: поверхневість у спілкування, боротьба за лідерство, психологічний тиск.

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Джерело: slovofraza
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