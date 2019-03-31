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Учені розповіли, хто отримує найбільше задоволення від сексу
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Науковці вирішили провести цікаве дослідження, щоби зрозуміти, хто ж отримує більше задоволення від заняття сексом. Виявилося, що найбільше радості від цього приємного процесу отримують ті, хто практикують БДСМ.
Утім, на цьому фахівці вирішили не зупинятися. Їм стало цікаво, від якої ролі в БДСМ люди отримують максимум задоволення.
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Для проведення дослідження італійські вчені залучили 266 добровольців. Серед учасників були 141 чоловік і 125 жінок у віці від 18 до 74 років.
До контрольної групи ввійшли 100 чоловіків і 100 жінок з різними сексуальними вподобаннями, які практикують БДСМ.
Перший висновок учених – пари, які практикують БДСМ, виявилися більш задоволеними, ніж решта. Також з'ясувалося, що учасники, які мали домінантну роль у сексі або мінялися ролями з партнером, були більш щасливі та задоволені сексуальним життям, аніж ті, хто підкорявся партнерові.
Цікаво, що найчастіше в домінантній позиції були саме чоловіки. У 30% опитаних ролями під час сексу мінялися.
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