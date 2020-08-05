Учені розповіли, чому жінкам особливо корисно їсти чорницю

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що чорниця надзвичайно смачна та корисна. Тому не дивно, що науковці з Корнельського університету провели спостереження, пов'язане з впливом цієї ягоди на здоров'я жінок. Спойлер: представницям прекрасної половини людства їсти чорницю необхідно.

Дослідження проводилося протягом шести тижнів і в ньому взяли участь 22 жінки: 12 жінок у віці 25-40 років і 10 жінок у віці 60-75 років.

Це цікаво: Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним

Учасницям призначили дієту, збагачену чорницею. Панянки вживали по 19 грамів сублімованої чорниці вранці і ввечері, що є еквівалентом 1,75 склянки свіжих ягід. Учасників також попросили уникати інших продуктів, багатих на поліфеноли і антоціани.

Чорниця збільшує стійкість до окислювального стресу

Аналіз крові брався в учасниць через 1,5 години після вживання ранкової дози чорниці. Результати показали, що шеститижневе вживання сублімованої чорниці збільшувало кількість клітин-попередників м'язів у жінок у віці 25-40 років. Також спостерігалася тенденція до зниження відсотка мертвих клітин-попередників, що свідчить про стійкість до окислювального стресу, а також до збільшення споживання кисню клітинами. Щоправда, не було помічено жодних позитивних ефектів для учасниць у віці 60-75 років.

Читайте також: Від яких калорійних продуктів не варто відмовлятись