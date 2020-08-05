Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Учені розповіли, чому жінкам особливо корисно їсти чорницю

  • 76
Чорниця не лише смачна, а й дуже корисна - фото 1
Чорниця не лише смачна, а й дуже корисна

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що чорниця надзвичайно смачна та корисна. Тому не дивно, що науковці з Корнельського університету провели спостереження, пов'язане з впливом цієї ягоди на здоров'я жінок. Спойлер: представницям прекрасної половини людства їсти чорницю необхідно.

Дослідження проводилося протягом шести тижнів і в ньому взяли участь 22 жінки: 12 жінок у віці 25-40 років і 10 жінок у віці 60-75 років.

Це цікаво: Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним

Учасницям призначили дієту, збагачену чорницею. Панянки вживали по 19 грамів сублімованої чорниці вранці і ввечері, що є еквівалентом 1,75 склянки свіжих ягід. Учасників також попросили уникати інших продуктів, багатих на поліфеноли і антоціани.

Чорниця збільшує стійкість до окислювального стресу - фото 419359
Чорниця збільшує стійкість до окислювального стресу

Аналіз крові брався в учасниць через 1,5 години після вживання ранкової дози чорниці. Результати показали, що шеститижневе вживання сублімованої чорниці збільшувало кількість клітин-попередників м'язів у жінок у віці 25-40 років. Також спостерігалася тенденція до зниження відсотка мертвих клітин-попередників, що свідчить про стійкість до окислювального стресу, а також до збільшення споживання кисню клітинами. Щоправда, не було помічено жодних позитивних ефектів для учасниць у віці 60-75 років.

Читайте також: Від яких калорійних продуктів не варто відмовлятись

Джерело: Medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
  • 30 липня, 14:12
  • 179
Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
  • 31 липня, 15:18
  • 410
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 397
Загрузка...
Новини