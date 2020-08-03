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Від яких калорійних продуктів не варто відмовлятись

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Висококалорійні смаколики, які можна їсти - фото 1
Висококалорійні смаколики, які можна їсти

Всі охочі схуднути добре знають, що потрібно змінити раціон та попрощатись з висококалорійними смаколиками. Але експерти не радять відмовлятись від деяких з них, адже такі продукти лише сприяють схудненню та відповідають за здоров'я.

Перед тим, як обрати в мережі нову сувору дієту та позбутись злощасних зайвих кілограмів, варто розуміти, що деякі продукти в раціоні хоч і мають високу калорійність, але необхідні для нормальної роботи організму. Тому можна зменшити їх кількість, але не варто зовсім викреслювати.

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  • Горіхи та горіхові пасти містять чимало жирів та калорій. Але, здебільшого, це хороші жири, які відповідають за здорову шкіру, волосся, нігті. До того ж, ці смаколики містять чимало клітковини, білків, вітамінів та мінералів.
Від яких калорійних продуктів не варто відмовлятись - фото 418892
  • Оливкова олія. Будь-яка олія та масло опиняються у списку заборон у більшості дієт, однак вони містять мононасичені жири, які дозволяє зменшити ризики серцево-судинних захворювань. Експерти рекомендують обирати оливкову олію extra virgin.
  • Шоколад. Хороша новина для ласунів, адже какао багате на антиоксиданти та інші корисні речовини. Тому смаколики дозволяють не лише підняти настрій, а позитивно позначаються на розумовій дільності та нормальному функціонуванні організму. Щоправда, йдеться лише про гіркий чорний шоколад.
Від яких калорійних продуктів не варто відмовлятись - фото 418891

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Джерело: newsyou.info
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