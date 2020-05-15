Учені розповіли, чому жінкам особливо корисно пити каву

Науковці з Університету Англія Раскін вивчили дані Національного обстеження здоров'я і харчування, організованого Центром з контролю за захворюваннями США. Вони виявили стійкий взаємозв'язок між звичкою до регулярного вживання кави і накопичення різних видів жиру в жіночому організмі.

Автори з'ясували, що жінки у віці 20-44 років, які пили дві або три чашки кави на день, мали найнижчий рівень ожиріння – на 3,4% нижче, ніж у тих, хто не пив її зовсім.

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Для жінок у віці 45-69 років, щоб домогтися найкращого результату – мінус 4,1%, – потрібно було випивати чотири або більше чашок. У цілому сумарно для всіх вікових груп середній відсоток загального вмісту жиру в організмі був на 2,8% нижчий у жінок, які випивали дві або три чашки кави на день.

Зв'язок зберігався і при обліку різних додаткових чинників, таких як вміст кофеїну в каві, куріння і наявність супутніх захворювань. Важливо, що, крім впливу на вміст підшкірного жиру, вживання кави виявилося пов'язане з кількістю вісцерального жиру – того, який оточує внутрішні органи і накопичується в черевній порожнині. Саме його надмірна кількість найбільш шкідлива для здоров'я.

Кава допомагає позбутися зайвого жиру

Для чоловіків такий зв'язок теж простежувався, але не так суттєво. Значні результати показала вікова група 20-44 років: для них звичка випивати дві-три чашки на день виявилася пов'язана зі зниженням загального жиру на 1,3%, а вісцерального – на 1,8%.

Щорічно у світі споживається близько семи мільйонів тонн кави. Обсяг, що дорівнює приблизно чотирьом чашкам на день, вважається безпечним, а дві порції, на думку більшості дослідників, можуть собі дозволити і вагітні. Попри численні свідчення про користь напою, вживати його безконтрольно в великих кількостях не варто: це може привести до шкоди для здоров'я.

Доктор Лі Сміт, старший автор дослідження, пояснює результати праці: "Наші дослідження показують, що в каві можуть міститися біологічно активні сполуки, відмінні від кофеїну, які регулюють вагу і потенційно можуть бути використані як засіб проти ожиріння. Можливо, кава або її ефективні інгредієнти можуть бути включені в стратегію здорового харчування, щоб зменшити тягар хронічних захворювань, пов'язаних з епідемією ожиріння".

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