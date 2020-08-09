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Учені розповіли, чому одноразові бритви так швидко тупляться

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А ви теж використовуєте одноразовий станок двічі? - фото 1
А ви теж використовуєте одноразовий станок двічі?

Науковці з Массачусетського технологічного інституту з'ясували, чому одноразові бритви швидко затупляються. Вас теж стурбував сам факт того, що люди використовують одноразові бритви неодноразово?

Ученим протягом тривалого періоду часу було незрозуміло, як затупляються сталеві леза, які ріжуть предмети, менш тверді, ніж самі леза.

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Тому дослідники почали вивчати, як одноразові станки взаємодіють з волоссям. Спочатку вчені досліджували зазначені об'єкти у незайманому вигляді на електронному мікроскопі. Фахівці побачили, що навіть на лезах нового станка є багато дрібних шорсткостей. Крім того, вчені дізналися, що сталь, з якої зроблені леза має сильне гранулювання.

Потім дослідники використовували станки для гоління 10 і 25 разів і подивилися, що змінилося. Виявилося, що спочатку по лезу з вихідних нерівностей починають йти тріщини. Вони потім призводять до відколів вістря і в результаті до затуплення.

На затуплення леза впливає кілька чинників - фото 419925
На затуплення леза впливає кілька чинників

Зрештою вчені простежили за процесом зрізання волосся за допомогою електронного мікроскопа у реальному часі. Так дослідники виявили, що найбільші тріщини з'явилися у тих місцях, де сталь стикалася з самим краєм волосини. Зі збільшенням кута нахилу леза до волосини відносно перпендикулярного положення ріс і рівень пошкоджень на лезі.

Усього на руйнування леза впливають три фактори: кут між вістрям і волосом, мікротріщини і шорсткість сталі, і те, як вони розташовуються відносно краю волосини, а також однорідність сталі.

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Джерело: Science
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