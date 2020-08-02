Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома

Борода – модний тренд, який не здає своїх позицій. І хоч відростити її не так вже й просто, а доглядати ще складніше, чоловіки все одно запускають її. Крім постійного догляду, борода вимагає й регулярної стрижки. Якщо ти втомився часто ходити до барбера, розповімо, як все можна зробити самостійно.

Щоб підстригти бороду своїми руками, для початку треба визначитися з інструментами. Що краще вибрати для стрижки – тример, ножиці чи машинку? Який саме інструмент вибирати з перерахованих вище – залежить від довжини волосся на обличчі і особистих переваг. Крім них тобі знадобиться гребінець з частими зубчиками, дзеркало та рушник.

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Підготовка до підрівнювання бороди

Чим ретельніше ти підготуєшся до стрижки бороди, тим краще цей процес пройде і тим менше займе часу.

Помити волосся і розпарити обличчя. Для початку бороду необхідно ретельно очистити від всіх забруднень. Зробити це можна за допомогою звичайного шампуню, шампуню для бороди або спеціального мила, яке не сушить шкіру обличчя.

Посушити. Після того як ти вимив бороду, промокни її рушником, тим самим дозволивши їй трохи просохнути. Можна також скористатися феном, тільки роби це після того, як розчешеш бороду.

Причесати. Обов'язково розчеши бороду, перед тим як почати її стригти. Найкраще це робити у напрямку росту волосся: починаючи від вух і до підборіддя.

Необхідні інструменти

Люстерко. Найкраще обзавестися двома видами дзеркал: основне – велике, в яке ти будеш дивитися постійно, друге – маленьке збільшувальне, завдяки якому можна буде побачити недоліки і проконтролювати чіткість ліній непримітних частин бороди.

Гарне освітлення. Твоє робоче місце повинне бути добре освітлено, щоб були помітні навіть дрібні волоски, що вибиваються з бороди.

Гребінець. Найкраще підготувати два гребінці: один з дрібними зубами – для вусів, а другий з рідшими – для основної частини бороди.

Ножиці, машинка, тример. Підстригти бороду можна одним з цих інструментів. Переконайся, що ножиці добре нагострені і на них немає ушкоджень, які можуть зіпсувати волосся, а в машинці і тримері подбай про зарядку, щоб гаджет не розрядився на середині стрижки.

Підстригти бороду ножицями

Не знаєш, як рівно підстригти стильну бороду? Використовуй для цього ножиці, проте не забувай: цей інструмент вимагає майстерності і навичок. Він повинен бути гострим і чистим. Коригувати рівень волосся, яке зістригаєш можна за допомогою гребінця. Рухатися треба від скроні до підборіддя.

Підстригти бороду машинкою для волосся

Якщо вирішив використовувати машинку для волосся, не забудь вибрати відповідну по довжині насадку. Краще вибрати довжину більшу, щоб потренуватися. Зайве потім можна буде прибрати. Стрижка починається з лінії щік, і рухатися потрібно по росту волосся до щелепи, потім рівняємо вуса, підборіддя і завершуємо шиєю.

Підстригти бороду тримером

Якщо щетина довга, то краще не використовувати з самого початку коротку насадку, а стригти бороду поступово. Насадка повинна впритул торкатися до обличчя, а рухи повинні відбуватися проти росту волосся.

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