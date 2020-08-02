На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
- 55
Борода – модний тренд, який не здає своїх позицій. І хоч відростити її не так вже й просто, а доглядати ще складніше, чоловіки все одно запускають її. Крім постійного догляду, борода вимагає й регулярної стрижки. Якщо ти втомився часто ходити до барбера, розповімо, як все можна зробити самостійно.
Щоб підстригти бороду своїми руками, для початку треба визначитися з інструментами. Що краще вибрати для стрижки – тример, ножиці чи машинку? Який саме інструмент вибирати з перерахованих вище – залежить від довжини волосся на обличчі і особистих переваг. Крім них тобі знадобиться гребінець з частими зубчиками, дзеркало та рушник.
І ще: Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
Підготовка до підрівнювання бороди
Чим ретельніше ти підготуєшся до стрижки бороди, тим краще цей процес пройде і тим менше займе часу.
Помити волосся і розпарити обличчя. Для початку бороду необхідно ретельно очистити від всіх забруднень. Зробити це можна за допомогою звичайного шампуню, шампуню для бороди або спеціального мила, яке не сушить шкіру обличчя.
Посушити. Після того як ти вимив бороду, промокни її рушником, тим самим дозволивши їй трохи просохнути. Можна також скористатися феном, тільки роби це після того, як розчешеш бороду.
Причесати. Обов'язково розчеши бороду, перед тим як почати її стригти. Найкраще це робити у напрямку росту волосся: починаючи від вух і до підборіддя.
Необхідні інструменти
Люстерко. Найкраще обзавестися двома видами дзеркал: основне – велике, в яке ти будеш дивитися постійно, друге – маленьке збільшувальне, завдяки якому можна буде побачити недоліки і проконтролювати чіткість ліній непримітних частин бороди.
Гарне освітлення. Твоє робоче місце повинне бути добре освітлено, щоб були помітні навіть дрібні волоски, що вибиваються з бороди.
Гребінець. Найкраще підготувати два гребінці: один з дрібними зубами – для вусів, а другий з рідшими – для основної частини бороди.
Ножиці, машинка, тример. Підстригти бороду можна одним з цих інструментів. Переконайся, що ножиці добре нагострені і на них немає ушкоджень, які можуть зіпсувати волосся, а в машинці і тримері подбай про зарядку, щоб гаджет не розрядився на середині стрижки.
Підстригти бороду ножицями
Не знаєш, як рівно підстригти стильну бороду? Використовуй для цього ножиці, проте не забувай: цей інструмент вимагає майстерності і навичок. Він повинен бути гострим і чистим. Коригувати рівень волосся, яке зістригаєш можна за допомогою гребінця. Рухатися треба від скроні до підборіддя.
Підстригти бороду машинкою для волосся
Якщо вирішив використовувати машинку для волосся, не забудь вибрати відповідну по довжині насадку. Краще вибрати довжину більшу, щоб потренуватися. Зайве потім можна буде прибрати. Стрижка починається з лінії щік, і рухатися потрібно по росту волосся до щелепи, потім рівняємо вуса, підборіддя і завершуємо шиєю.
Підстригти бороду тримером
Якщо щетина довга, то краще не використовувати з самого початку коротку насадку, а стригти бороду поступово. Насадка повинна впритул торкатися до обличчя, а рухи повинні відбуватися проти росту волосся.
Читайте також: Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
-
20:50Леся Нікітюк розбурхала шанувальників гарячим образом у крихітних трусиках
-
20:2210 епічних зачісок, дивлячись на які хочеться сміятися і плакати
-
19:47Супермодель українського походження приголомшила провокаційним образом: гарячі фото (18+)
-
19:21В ОАЕ запустили першу в арабських країнах атомну електростанцію: фото
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:20Гороскоп на 3 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49В Австралії знайшли найвищого жирафа у світі: фотофакт
-
17:23У Британії шукають м'ясоїдів, які готові стати веганами за чималі гроші
-
16:54KFC випустили помаду зі смаком курячих крилець
-
16:19Зваблива Емілі Ратажковскі показала форми у всій красі
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
15:21Британець намагався пограбувати банк, але все зіпсувала записка
-
14:52Корабель SpaceX Crew Dragon з екіпажем летить на Землю: пряма трансляція
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:20Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото
-
13:53Як насправді уроки музики впливають на дітей
-
13:23Дуже струнка Адель без макіяжу знову здивувала фанатів (фото)
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
12:19Обожнюють всі: три знаки Зодіаку, які приваблюють своєю харизмою
-
11:54У Швейцарії визначили, де люди найчастіше заражаються коронавірусом
-
11:22Фарго: вийшов трейлер 4 сезону серіалу
-
10:53Як потролити кота: кумедне відео з килимом
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
09:55Ельза Хоск показала ідеальну фігуру у непомітному бікіні
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня
-
08:333 плюси розумного вживання кави щодня
- 31 липня
-
21:327 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:32Україну поділили на 4 карантинні зони з різними правилами: карта
-
17:15Відпочинок у Бакоті 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
10:52Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня
-
07:46Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня