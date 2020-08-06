40-річний британець уперше за 10 років збрив бороду: кохана його не впізнала

Карлос Коста з британського Борнмута вже десять років не бачив своє підборіддя і навіть встиг забути, як він виглядає без рослинності на обличчі. Не менш здивувалась його кохана, коли побачила поголеного Карлоса.

Зі своєю дружиною Карлос Коста познайомився сім років тому. Власне, вона ніколи не бачила свого обранця без пишної та доглянутої рослинності на бороді. Тож це стало справжнім сюрпризом для красуні.

Візьміть на озброєння: Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома

Сорокарічний чоловік працює професійною моделлю, і займається рекламою різних девайсів для догляду за рослинністю на обличчі. Тому логічно, що над своєю бородою він працював чи не щодня.

"Минуло десять років відтоді, як я бачив своє обличчя без бороди, і воно змінилося. Зараз мені 40 років, так що я постарів, і я хочу дізнатися, як я виглядаю без бороди", – поділився Карлос.

Але тільки зараз чоловік зрозумів, що пора збрити бороду і вирішив зробити з цього експерименту пранк над своєю дружиною. Дівчина була шокованою, коли побачила чоловіка без бороди у новому образі і навіть не впізнала його, адже ніколи не бачила таким. На її думку, він став виглядати значно молодше.

"Знаєш, як це дивно? Я можу побачити, як твої губи рухаються, і я ніколи не думала, що побачу, як ти розмовляєш", – здивувалася дружина.

P.S. з моменту цього милого пранку минуло кілька місяців, і наш герой таки вирішив повернутися до образу бородатого мачо. Щоправда, наразі рослинність на обличчі дуже і дуже скромна:

Читайте також: Не для краси: учені з'ясували, для чого чоловікам борода