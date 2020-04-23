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Коронавірус Карантин

Учені розповіли, чому не варто зловживати чаєм при коронавірусі

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Чай – улюблений напій мільйонів людей - фото 1
Чай – улюблений напій мільйонів людей

Вживання занадто великої кількості чаю під час коронавірусу шкідливе для здоров'я. У цьому напої містяться таніни, які пригнічують здатність організму абсорбувати вітаміни та мінерали. Саме тому лікарі закликають не налягати на ці напої.

Хто б міг подумати, що улюблений мільйонами людей чай може бути шкідливий для здоров'я, і ​​особливо під час карантину, коли сотні тисяч сімей тільки і роблять, що чаюють за сімейним столом.

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Експерти підкреслюють, що занадто велика кількість чаю робить негативний вплив на здоров'я. Спеціаліст з харчовим наук з Liverpool Hope University Доктор Грейс Фархат стурбована тим, що багато людей сприймають карантин як додаткову відпустку, через що змінюють звичне харчування. Зокрема, в їх раціоні з'являється більше напоїв з кофеїном, включаючи і чай.

Вона підкреслює, що в чаї містяться натуральні компоненти таніни, які пригнічують здатність організму абсорбувати ключові вітаміни та мінерали на кшталт заліза і кальцію. А це може стати реальною проблемою, якщо в раціоні під час карантину відсутня достатня кількість фруктів і овочів. Доктор Фархат наполегливо рекомендує пити менше чаю під час основних прийомів їжі, тобто на сніданок, обід і вечерю.

Експерти рекомендують не зловживати чаєм - фото 399737
Експерти рекомендують не зловживати чаєм

Але хороша новина полягає в тому, що вживання чаю зменшує ризик хвороб серця і раку. Це пояснюється високим вмістом антиоксидантів. Чай і кава містять кофеїн, його необхідно вживати помірно. В цілому, експерт закликає обмежити вживання цих напоїв 4-5 чашками на день, що, швидше за все, відповідає нормам споживання більшості людей.

А скільки чашок чаю ви випиваєте щодня?

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Джерело: Daily Mail
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