Учені розповіли, чому не варто відмовлятись від печериць

Науковці виявили несподівану користь печериць, про яку ви не здогадувались.

Американські учені з Університету штату Пенсильванія провели дослідження, яке виявило, що печериці здатні зменшувати ризики розвитку цукрового діабету другого типу.

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Експерти спостерігали за двома групами гризунів із нормальною вагою, яких щодня годували невеликою дозою грибів, яку можна прирівняти до 85 г для людей. З'ясувалось, що печериці в раціоні збільшували концентрацію бактерій Prevotella. Саме вони виробляють елементи, які допомагають виробляти глюкозу в організмі. Таким чином ці овочі дозволяють знизити ризики розвитку діабету та інших метаболічних захворювань.

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