Цей продукт особливо корисний для здоров'я чоловіків

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Нестача білка в раціоні чоловіка, який планує стати батьком, може негативно вплинути на його майбутніх дітей.
Дослідники годували самців мишей продуктами харчування з низьким вмістом білка. В результаті у них згодом народжувалися дитинчата, що мають зайву вагу, а також симптоми діабету другого типу. Крім того, у цих мишенят спостерігалася знижена експресія або вираженість генів, які регулюють метаболізм жиру.
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Дослідження показало, що сперматозоїди самців мишей на дієті з низьким вмістом білка довгостроково і негативно впливають на метаболічне здоров'я потомства.
Відзначимо, що наука вже не раз проводила дослідження, які показували, що сперматозоїди чоловіків із зайвою вагою, що курять або зловживають алкоголем, або мають діабет другого типу часто демонструють низьку якість в порівнянні зі сперматозоїдами здорових чоловіків. Це ще один доказ того, наскільки важливим для майбутньої дитини є здоров'я її батька, а не тільки, наприклад, хороше самопочуття матері і її відмова від шкідливих звичок.
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