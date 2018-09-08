Чому необхідно регулярно їсти сир

Вчені закликали не боятися їсти жирні продукти, і зокрема, такі як сир.

Саме жирний сир корисний для серця: такою є думка дослідників. Вживання жирного сиру знижує рівень "поганого" холестерину краще, ніж інші молочні продукти. За їх словами, такою властивістю сир володіє завдяки особливій структурі.

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Зокрема, експеримент вчених продемонстрував, що, вживаючи по 120 грамів жирного сиру щодня протягом шести тижнів, учасники змогли домогтися значного поліпшення в показниках свого холестерину профілю, – чого, наприклад, не відбулося з добровольцями, які їли нежирний сир.

Фахівці запропонували свою версію того, чому сир не збільшує холестериновий наліт на судинах, а, навпаки, скорочує його. Згідно з їхніми даними, в сирі навколо кожної краплі жирної кислоти існує оболонка, і ця особливість впливає на рівень холестерину. "В цілому споживання жирних молочних продуктів знижує ризик смерті від інсульту на 42%", – констатували автори роботи.

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