Учені розповіли, чому не варто пити газовані напої після тренувань

Дослідження вчених з Університету Баффало продемонструвало: споживання газованих напоїв після інтенсивних фізичних навантажень небезпечне для нирок. Фахівці констатували, що газована вода в таких ситуації збільшує ймовірність гострих ушкоджень нирок.

За словами вчених, багато людей, які відвідують спортзал, із задоволенням п'ють після тренувань газовані напої, – газована вода при цьому здається особливо смачною й освіжаючою. Але дослідники підкреслюють: газована вода відразу після фізичних навантажень – це погана ідея.

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Вживання газованих напоїв після тренувань або інших фізичних навантажень збільшує ймовірність гострих ушкоджень нирок, – підкреслили автори дослідження.

Небезпеку для нирок в такій ситуації вони пов'язують з комплексною дією. Під час тренувань приплив крові до нирок сповільнюється – це нормальна реакція організму на розігрівання, яке не завдає шкоди. Однак, зазначають дослідники, газована вода може пошкодити нирки через різкий перепад кровотоку та супутнє зниження постачання тканин киснем. Крім того, солодкі напої підсилюють зневоднення організму, яке і так відбувається під час посилених фізичних навантажень.

Газовані напої не варто пити після тренувань / 9Coach

У випробуваннях, що проводилися вченими, учасники виконували дії, які імітували роботу на сільськогосподарській ділянці при температурі 35 градусів Цельсія. У перервах їм давали звичайну і газовану воду. У 75% людей, які вживали газовані напої, було виявлено більш низьку швидкість клубочкової фільтрації, що є ознакою пошкодження нирок.

"Тільки звичайна вода після інтенсивних фізичних навантажень може заповнити втрату вологи організму, не приводячи до появи біомаркерів, пов'язаних з гострим пошкодженням нирок", – підвели риску фахівці.

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