Чому не категорично не можна вживати алкогольні напої після тренування

Іноді деякі спортсмени, щоб розслабитися і відновитися, п'ють пиво. Слабоалкогольні напої можна побачити навіть на фініші великих марафонів. Експерти вирішили розібратися, що відбувається з організмом, якщо людина вип'є алкоголь після важкого фізичного навантаження.

Келих пива після важкого тренування п'ють не тільки любителі, а й професійні спортсмени. Коли Фабіо Капелло був тренером "Роми", він не дозволяв своїм футболістам після гри пити соки або колу – тільки пиво. Один келих, можливо, і справді не зашкодить, але є щонайменше п'ять причин, які повинні змусити вас задуматися, чи варто пити пиво після марафону.

І ще: Фахівці розповіли, як повернутися до тренувань після свят

Ви піддаєте печінку навантаженню

Печінка відповідає за виведення всіх побічних продуктів метаболізму, які утворилися під час важкого тренування або забігу. Випиваючи спиртне, людина змушує печінку переробляти алкоголь, тим самим уповільнює процес відновлення.

Ви перевантажуєте печінку

"Замість того щоб руйнувати лактат і перетворювати його на глюкозу і поповнювати запаси глікогену, печінка зайнята виробленням ферментів алкогольдегідрогенази для очищення організму від алкоголю", – говорить Евелін Парр, фахівець з фізичної активності та харчування.

Ви будете відчувати біль у м'язах

Під час важкої фізичної роботи ваші м'язи неминуче піддаються мікронадривам. Правильне харчування та сон відновлюють м'язи та позбавляють від болю на наступний ранок. Багато алкоголю завадить цьому процесу.

Ваші м'язи можуть боліти значно сильніше

"Якщо ви вживаєте алкоголь, особливо в великих дозах, організм не так ефективно виробляє нові білки, які є будівельним матеріалом для м'язів. Нехай ви навіть одночасно з'їли щось багате білком", – зазначає фахівець.

Ви будете відчувати слабкість

Якщо на наступний день у вас заплановане ще одне тренування, вживання алкоголю не дозволить викластися максимально. Лікарі відзначають: алкоголь знижує м'язову силу після важких навантажень.

Алкоголь може посилити втому

"Ймовірно, це пов'язано з порушенням швидкості синтезу м'язових білків, що призводить до уповільнення відновлення", – говорить Парр.

У вас буде дефіцит рідини

Після виснажливої ​​роботи організм втрачає чимало рідини, і ви ризикуєте отримати зневоднення. Алкоголь тільки посилить цей стан.

Ви будете відчувати дефіцит води

"Напої з високим вмістом алкоголю можуть ускладнити процес регідратації через діуретичний ефект алкоголю", – пояснює Евелін.

Зневоднення ж, у свою чергу, знижує обсяг плазми крові – це призводить до порушення роботи серцево-судинної системи.

Ваш організм не отримає потрібні речовини

Випиваючи відразу після фінішу, ви порушуєте процес відновлення. Але не через те, що вжили алкоголь, а через те, що віддали перевагу спиртному напою, а не їжі, яка могла б поповнити енергетичні запаси організму.

"Іноді вживання алкоголю впливає не на відновлення, а на неправильне харчування – організм не отримує достатньо вуглеводів (для ресинтезу глікогену) і білкової їжі (для синтезу м'язового білка)", – говорить Парр.

Постарайтеся з'їсти що-небудь до того, як потрапите у бар, щоб обговорити з друзями враження про забіг.

Читайте також: Науковці дали "зелене світло" вечірнім тренуванням