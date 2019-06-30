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Учені розповіли, чому не варто носити влітку в'єтнамки

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Чому не варто носити в'єтнамки - фото 1
Чому не варто носити в'єтнамки / pexels

Популярне літнє взуття небезпідставно стало предметом вивчення – фахівці виявило негативний ефект від носіння сланців.

Співробітники медцентру у Північній Кароліні заявили, що для фіксації відкритого літнього взуття люди інстинктивно підгинають пальці ніг. Це призводить до зміни природної ходи, що позначається на литкових м'язах і сухожиллях на п'ятах. В результаті у любителів в'єтнамок може з'явитися захворювання, що характеризується регулярними болями в області п'яти, які стануть посилюватися при навантаженнях на стопу.

До слова: ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити

Сланці зінюють природну ходу - фото 337306
Сланці зінюють природну ходу

Щоб уникнути таких наслідків фахівці радять грамотно вибирати літнє взуття. Підошва сланців повинна вигинатися у тому ж місці, де згинається стопа під час ходьби. В іншому випадку стопи будуть відчувати дефіцит площі для опори, що призведе до травматизму.

Крім того, вчені запропонували відмовитися від сланців і сандалів у тому випадку, коли потрібно вести автомобіль. Адже відкрите взуття здатне зачепитися за педаль, що може привести до аварії.

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Джерело: medikforum
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