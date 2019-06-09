ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити

З літнім взуттям ситуація особливо складна для чоловік. Тому сьогодні у стильній рубриці від Радію МАКСИМУМ ми спробуємо розібратися в різних видах літнього чоловічого взуття і те, з чим, куди і як його краще носити. Ми підготували практичні поради для тих, хто хоче бути завжди в тренді.

Вибір взуття влітку – питання непросте, особливо з нашим мінливим кліматом. Якщо з ранку прохолодно, в обід сонячно і жарко, а ввечері може початися злива (а може і не розпочатися), то в чому потрібно виходити з дому? З одягом можна вирішити питання за допомогою додаткового шару – піджака або легкої джинсової куртки, – а що робити з взуттям? Крім того, ніхто не скасовував робочий дрес-код і необхідність виглядати доречно в різних ситуаціях, що додатково ускладнює завдання. Тому сьогодні ми спробуємо розібратися в різних видах літнього чоловічого взуття і те, з чим, куди і як його краще носити.

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Сандалі

Це літнє взуття на плоскій підошві з безліччю ремінців (вони можуть бути абсолютно будь-якого дизайну). Чоловіки скептично відносяться до сандалів: багатьом чомусь здається, що це взуття дозволено носити тільки жінкам. Типові чоловічі сандалі – чорні або коричневі, обов'язково шкіряні, з двома або трьома ремінцями, без додаткового декору.

Чоловічі сандалі

З чим носити? Краще з шортами, але можна і з легкими світлими штанами або джинсами.

Куди? На прогулянку, на курорт, на природу, на денну зустріч з друзями (для вечора сандалі надто відкриті).

З шкарпетками чи без? Звичайно ж, без шкарпеток.

Багато чоловіків так і досі не вивчили, коли можна одягати шкарпетки, а коли не можна.

Еспадрильї

Текстильні тапочки з підошвою з грубої мотузки (або обтягнутою нею) були придумані в Іспанії ще в XIII столітті. Через 800 років вони стали неймовірно модним взуттям як для чоловіків, так і для жінок. Зручні і такі легкі, що зовсім не відчуваються на нозі.

Еспадрильї

З чим носити? Зі світлими штанами, бавовняними шортами, джинсами. Рекомендована довжина штанів – до щиколотки.

Куди? На прогулянку по парку, на зустріч з друзями в невимушеній обстановці, на природу.

З шкарпетками чи без? Тільки без шкарпеток. Жодних вийнятків.

Сліпони

Це будь-яке взуття без шнурівки, але ми звикли називати так спортивні тапочки на гумовій підошві. В Америці вони популярні ще з кінця 70-х, а ось до нас прийшли близько у 90-х роках. Зараз сліпони – це відмінна альтернатива кедам і топсайдерам.

Сліпони

З чим носити? Типовий літній образ. Текстильні сліпони круто виглядають з шортами до коліна. Зверху лук можна доповнити кольоровими класичними футболками або поло.

Куди? На природу, в подорож, на прогулянку, на неформальну тусовку.

З шкарпетками чи без? Як без шкарпеток, так і зі шкарпетками: короткими спортивними або підслідниками. Річ у тому, що сліпони не дуже добре "дихають", носити їх зі шкарпетками гігієнічніше і комфортніше.

Кеди

Звичайно, ти знаєш, як виглядають класичні кеди. Це спортивне тканинне взуття на гумовій підошві і зі шнурівкою. Впродовж багатьох десятиліть вони залишаються найпопулярнішим чоловічим взуттям. І не дарма – здається, вони ніколи не втратять свою актуальність.

Чоловічі літні образи з кедами

З чим носити? Це взуття можна легко обіграти з шортами і піджаком, щоб створити модний офісний образ. Верхня частина по дрес-коду, нижня – для комфорту. Замість класичного піджака підійде темна сорочка, накинута поверх футболки.

Куди? На прогулянку, на природу, в подорож. Якщо кеди акуратні і нагадують напівчеревики, можна і на вечірку під відкритим небом.

З шкарпетками чи без? У поєднанні з шортами – краще з найкоротшими носками або зовсім без них. У поєднанні з довгими штанами чи джинсами – дозволяється носити зі звичайними шкарпетками.

Кросівки

Кросівки таких брендів як New Balance і Nike, здається, назавжди прописалися в гардеробах міських модників. Тепер спортивне взуття є одним з головних атрибутів стилю casual. Кросівки (особливо білі) носять щодня і з будь-якого приводу.

Чоловічі літні образи з кросівками

З чим носити? Комплект для прохолодної погоди. Наверх можна накинути сорочку або крутий бомбер, світшот і футболку. Разом з прямими видовженими шортами і кросівками виглядає спортивно і сучасно. Крім цього відмінно кросівки поєднуються з будь-якими джинсами.

Куди? На природу, на прогулянку по місту і на всілякі неформальні заходи.

З шкарпетками чи без? З короткими носками або шкарпетками-підслідниками. Звичайні шкарпетки – тільки з довгими спортивними штанами.

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