Учені розповіли, чому корисно пити каву за 30 хвилин до тренування

Науковці з відділу фізіології Університету Гранади (UGR) показали, що кофеїн (близько 3 міліграмів на кілограм, еквівалент міцної кави), що вживається за пів години до аеробних вправ, значно збільшує швидкість спалювання жиру.

Вони також виявили, що якщо вправа виконується у другій половині дня, ефект кофеїну помітніший, ніж вранці, пише MedicalXpress. У своєму дослідженні вчені прагнули визначити, чи дійсно кофеїн – одна з найбільш часто вживаних у світі тонізуючих речовин для поліпшення спортивних результатів – підсилює окислювання або "спалювання" жиру під час тренування. Попри те, що його вживання у вигляді добавок дуже поширене, наукових доказів його корисних властивостей мало.

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"Рекомендація виконувати ранкові вправи натщесерце, щоб збільшити окислення жирів, – звичайне явище. Однак цій рекомендації може не вистачати наукової основи, оскільки невідомо, чи пов'язано це збільшення з ранковими вправами або з відмовою від їжі", – пояснює провідний автор цього дослідження Франсиско Хосе Амаро-Гахете з відділення фізіології UGR.

Максимальне окислення жирів

"Результати нашого дослідження показали, що прийом кофеїну за 30 хвилин до виконання аеробного навантаження збільшує можливе окислення жирів під час вправ незалежно від часу доби", – пояснює Франсиско Дж. Амаро.

Вдалося підтвердити існування добових коливань окислення жирів під час вправ. Причому значення були вищими вдень, ніж вранці, при рівних годинах голодування.

Ці результати також показують, що кофеїн збільшує окислення жирів під час ранкових вправ аналогічно тому, як це спостерігається без вживання кофеїну в другій половині дня. Результати дослідження показують, що поєднання прийому кофеїну й аеробних вправ, що виконуються з помірною інтенсивністю у другій половині дня, забезпечує оптимальний сценарій для людей, які прагнуть збільшити спалювання жиру під час фізичних вправ.

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