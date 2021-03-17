Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців

Дослідники стверджують, що навіть під час інтенсивних тренувань їх учасники можуть абсолютно безпечно для свого здоров'я використовувати медичні маски. Це ефективно знизить ризик поширення коронавірусу в закритих спортзалах.

У науковому журналі European Respiratory Journal опубліковані результати дослідження, яке показало, що носіння медичних масок під час інтенсивних фізичних навантажень безпечне для здоров'я людей. Це також зменшує ймовірність поширення коронавірусу в закритих приміщеннях.

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Авторами дослідження стали вчені з Університету Мілана разом зі своїми колегами з Італії. Вони здійснили докладне тестування дихання, роботи серця й інтенсивності виконання фізичних навантажень в групі з 12 добровольців. Усі вони використовували велотренажери, спочатку з масками на обличчях, а потім без них.

Учені виявили деякі відмінності у вимірах у першому та другому варіанті, але жоден з цих результатів не свідчив про будь-який ризик для здоров'я. Отже, спортсменам і тим, хто захоплюється спортом, не потрібно боятися, що носіння масок негативно вплине на їхнє здоров'я під час посилених тренувань або навіть серйозно зменшить результативність. Результати дослідження показують, що маски можна абсолютно безпечно використовувати навіть під час відвідування тренажерного залу.



Тренування у захисних масках не загрожують вашому здоров'ю / Фото Unsplash

Раніше у багатьох спортзалах ввели правила обов'язкового носіння масок, але відвідувачі часто скаржилися на те, що їм не вистачає дихання при виконанні інтенсивних навантажень, і маски необхідно знімати. У низці країн це призводило до різних конфліктів, адже спортзал, де займаються люди без масок, можуть просто закрити, позбавивши ліцензії. Що стосується скарг відвідувачів, то їм найчастіше пропонували не відвідувати спортзал у момент пандемії, якщо в масках їм незручно займатися.

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