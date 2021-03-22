Чим може зашкодити повільна ходьба

Фахівці з Лестерського університету виявили, що повільна ходьба збільшує ризик смерті від COVID-19 майже в чотири рази.

Результати дослідження опубліковані в журналі International Journal of Obesity.

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Дослідники проаналізували дані 412 596 осіб середнього віку в спробах знайти зв'язок між індексом маси тіла, швидкістю ходьби і ризиком зараження COVID-19. Аналіз показав, що у тих, хто повільно ходять, з нормальною вагою, майже у 2,5 раза вища ймовірність розвитку важкої форми COVID-19 і в 3,75 раза вища ймовірність померти від коронавірусу.

Вчені пояснюють, що повільна ходьба збільшувала шанси важкої форми COVID-19 незалежно від ваги. Кореляція простежувалася як серед людей з нормальним ІМТ, так і серед людей з ожирінням. При цьому найбільш небезпечним виявилося поєднання двох факторів: ожиріння і повільна ходьба. Фахівці відзначають, що звиклі до швидкої ходьби люди в цілому мають хороший стан серцево-судинної системи і здоровіше серце.

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