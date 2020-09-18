Учені розповіли, чому дітям корисно грати у відеоігри

Якщо ви зауважили, що ваша дитина надто багато часу приділяє комп'ютерним іграм, – відразу бити на сполох не варто. Виявляється, відеоігри мають і позитивні властивості на здоров'я вашого чада. Розберімося, у цьому вони проявляються.

Дослідницька група Норвезького університету природних і технічних наук вивчила можливі зв'язки між дітьми з симптомами ігрової залежності (ІЗ) та проблемами психічного здоров'я. Результати можуть обнадіяти батьків, які вважають, що їхні діти проводять занадто багато часу перед екранами.

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"Ми не виявили жодного зв'язку між ІЗ і психічними проблемами, за винятком того, що у дітей у віці 10-12 років з великою кількістю симптомів залежності через два роки знизилася кількість симптомів тривожності", – розповідає Беата Уолд Хіген, докторант кафедри психології та перший автор дослідження.



Учені закликають не забороняти дітям грати у відеоігри

Це відкриття може бути пов'язане з соціальними аспектами гри. Також є ймовірність, що гра може бути відволікаючим фактором, який змушує дітей менше фокусуватися на проблемах.

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