Названо звичку, яка здатна позбавляти нас радості

Команда психологів з Університету Британської Колумбії в Канаді визначила, що недосипання притупляє можливість радіти. Про це науковці написали в праці для журналу Health Psychology.

У рамках дослідження вчені спостерігали за двома тисячами добровольців у віці від 33 до 84 років. Протягом восьми днів волонтери вказували в анкетах, скільки годин вони спали, а також як вони реагували на події, що відбувалися з ними протягом дня.

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Аналізуючи відповіді, вчені виявили кореляцію між сном до семи годин і меншою кількістю позитивних емоцій від приємних справ. При цьому, якщо людина приділяла сну достатньо часу, ті ж справи приносили їй більше задоволення.

Окремо вчені відзначили, що мова йде тільки про позитивні емоції: зв'язку між сном і негативними реакціями вони не виявили.



Учені виявили зв'язок між дефіцитом сну і відсутністю радості

"Коли люди займаються приємними речами, наприклад, обіймають когось або проводять час на природі, вони зазвичай почуваються щасливішими у цей день, – сказала Ненсі Сін, провідна дослідниця. – Але ми виявили, що ці приємні речі тішать людину вже не з тією інтенсивністю, якщо вона спить менше ніж зазвичай".

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