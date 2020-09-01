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Учені розповіли, чому діти та дорослі по-різному ставляться до солодкого

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Науковці пояснили, чому діти так сильно люблять солодке - фото 1
Науковці пояснили, чому діти так сильно люблять солодке

Молодь рідко каже, що їжа або напої "занадто солодкі". Нове дослідження припускає, що це може бути пов'язано з тим, що вони менш чутливі до цукру, ніж дорослі, і тому віддають перевагу його більшій кількості.

Учені виявили, що в порівнянні з дорослими, дітям і підліткам потрібно на 40% більше цукру у розчині, щоб відчути солодкість.

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Автори також виявили, що молоді люди більші "ласуни", ніж дорослі, або ж віддають перевагу інтенсивнішій солодкості, що перегукується з результатами попередніх досліджень.

У дослідженні взяли участь 500 дітей, підлітків і дорослих. Учені давали учасникам суміші цукру і води з різним рівнем цукру. Вони виміряли, якій кількості цукру віддали перевагу учасники та мінімальну концентрацію, необхідну їм, щоб спробувати його.
Чутливість до солодкого збільшується з віком

Учені розповіли, чому діти та дорослі по-різному ставляться до солодкого - фото 423227

Діти люблять солодке більше, бо у них низька чутливість до цукру

"Обидва ці аспекти сприйняття солодкого смаку – чутливість і вподобання – проходять різні траєкторії розвитку від дитинства до дорослого життя", – сказала співавтор дослідження М. Яніна Пепіно, доцент кафедри харчування Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн.

Дорослі могли спробувати один кубик цукру, розчиненого в 56 унціях води, натомість молодші учасники могли спробувати його тільки у менш концентрованому розчині – 40 унцій.

Дослідження також показало, що діти і підлітки віддають перевагу на 50% вищій концентрації цукру.

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Джерело: Medikforum
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