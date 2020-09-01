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Це м'яке печиво з шоколадом підкорить кожного: покроковий рецепт

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Печиво - фото 1
Печиво / stock.adobe

М'яке жувальне печиво зі шматочками шоколаду приготувати дуже просто. Такий смаколик буквально тане в роті!

Для приготування нам знадобиться: вершкове масло 8 ст. л., цукор білий 1/2 склянки, цукор коричневий 1/4 горня, ванілін на кінчику ножа, яйце 1 шт., борошно 1,5 склянки, сода 1/2 ч. л., сіль 1/4 ст. л., шоколадна крихта або стружка 3/4 склянки.

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Спосіб приготування: Духовку розігріти до 180 ºC. Міксером збити розм'якшене вершкове масло і цукор до кремової маси. Додати яйце, ванілін і збивати на низькій швидкості 10-15 секунд (не довше інакше тісто вийде жорстким). Додати борошно, соду і сіль і змішати все до утворення крихти. Руками замісити тісто. Додати шоколадну крихту і продовжити вимішувати. Розділити тісто на 10-12 кульок. Викласти їх на деко, застелене пергаментом і злегка (!) сплюснути, щоб вийшли півсфери.

Випікати в розігрітій духовці 9-11 хвилин. Вийняти печиво з духовки і дати охолонути на деко протягом 30 хвилин. Подавати з молоком або чаєм. Смачного!

Шоколадне печиво - фото 423208
Шоколадне печиво

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Джерело: bettycrocker
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