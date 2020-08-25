Що буде з організмом після повної відмови від солодкого через день, тиждень, місяць та рік

Останнім часом відмова від солодкого стала надзвичайно популярною. Ми ж спробуємо розібратися, чи потрібно це робити та якими будуть наслідки для вашого організму після того, як ви "злізете" з цукрової голки.

Почнемо з основ. Цукор – вуглевод. А основна функція вуглеводів – забезпечення організму енергією. Відтак, рівень цукру в крові впливає на стан людини. При низькому його рівні ми відчуваємо втому, загальмованість і навіть можемо втратити свідомість. Натомість високий рівень цукру пробуджує "звірячий" апетит і психічну нестабільність. Цукор згубно діє на мозок, прискорює процеси старіння і порушує діяльність гормональної й ендокринної систем організму. Тому мудрий організм терміново трансформує зайву глюкозу на жир, що відкладається у всіх місцях зайвими кілограмами. На майбутнє, так би мовити.

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Учені зробили висновок, що тягу до солодкого можна порівняти з наркотичною залежністю, але відмовившись від прийому вуглеводів всього на добу, можна зупинити більшість шкідливих процесів. А схуднення пройде швидше, якщо займатися спортом вранці натщесерце, коли за ніч встигла переробитися велика частина спожитих напередодні вуглеводів. Навіть відклавши на пів години прийом чергового шматочка шоколаду, можна відчути, що легко можете обійтися без нього взагалі.

Що ж буде, якщо відмовитися від солодкого на тривалий час?

День без солодкого легко можна протриматися з альтернативою у вигляді овочів і білків. Вони стабілізують рівень цукру в крові, загартовують нервову систему, а також захищають від перепадів настрою.

Найстрашніше почнеться на третій день, коли спокуса досягне свого піку. Крім спокус, що виникають на кожному кроці, з'явиться занепокоєння, тривога і навіть всі ознаки депресії, що починається. Лякатися цього не варто, всі ці побічні ефекти зникнуть до кінця тижня.

Спочатку відмовитися від солодкого буде дуже непросто

Саме тиждень є важливою психологічної позначкою. Протримавшись цей час без цукерок та інших солодощів, ви відчуєте, що вже не потребуєте додаткового підживлення глюкозою для настрою й енергії. Додайте до цього свіжий подих і відсутність проблем зі шкірою.

Протрималися місяць? Погодьтеся, вже не потрібно боротися з непереборним бажанням замовити десерт до кави і додати в чашку зайву ложку цукру. Крім того, ви перестали забувати важливі речі. Порушуючи комунікацію між клітинами мозку, цукор впливав на здатність до тривалого зберігання інформації і навчання. Тепер же ви без труднощів згадайте в деталях події свого далекого минулого.

Через місяць бажання класти у чай зайву ложечку цукру зникне

Рік цукрового голодування принесе просто фантастичний результат – здоров'я покращиться в рази. Тепер тіло повноцінно використовує всі необхідні поживні речовини, і кудись самі собою поділися всі зайві кілограми, хоча не було жодних драконівських дієт.

До речі, після року без вуглеводів можна цілком дозволяти собі трохи солодкого вже без небезпеки зриву. Просто для настрою. Не частіше одного-двох разів на тиждень. Це вже будуть ласощі, а не залежність.

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