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Учені розповіли, чому багатьом хочеться спати вдень
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Якщо вас після обіду хилить на сон – не лякайтеся. Ви не перші й не останні, хто з цим стикається. Саме це надихнуло учених розібратися, що є причиною бажання спати вдень. Виявляється, потреба у денному сні може бути викликана не втомою, а бути генетичною схильністю.
Згідно з новим дослідженням учених з Массачусетської лікарні загального профілю (MGH), потреба уві сні може бути закладена в ДНК.
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Під час дослідження вони вивчили дані британського Біобанку. Вони охоплювали генетичну та загальну інформацію 452 633 людей. Зокрема, вчених цікавили дані про те, як часто вони сплять.
Відзначається, що в геномі людини є 123 ділянки, пов'язаних з денною дрімотою, і, за словами авторів, це показує, що потреба у сні "біологічно обумовлена", а не навіяна навколишнім середовищем.
Результати дослідження також показали, що в геномі людини є механізми, які сприяють дрімоті в одних людей, тоді як на інших зовсім не впливають:
- схильність до сну – "деяким людям потрібно більше спати, ніж іншим";
- здатність рано прокидатися – потрібно "надолужити згаяне" уві сні;
- порушення сну минулого вечора – короткий сон може "компенсувати поганий".
Ця праця та розуміння генетичних маркерів денного сну може допомогти лікарям розробити індивідуальні рекомендації зі сну, розповів автор дослідження Іяс Даглас.
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