Учені розповіли, чому багатьом хочеться спати вдень

Чому нас хилить на сон після обіду

Якщо вас після обіду хилить на сон – не лякайтеся. Ви не перші й не останні, хто з цим стикається. Саме це надихнуло учених розібратися, що є причиною бажання спати вдень. Виявляється, потреба у денному сні може бути викликана не втомою, а бути генетичною схильністю.

Згідно з новим дослідженням учених з Массачусетської лікарні загального профілю (MGH), потреба уві сні може бути закладена в ДНК.

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Під час дослідження вони вивчили дані британського Біобанку. Вони охоплювали генетичну та загальну інформацію 452 633 людей. Зокрема, вчених цікавили дані про те, як часто вони сплять.

Відзначається, що в геномі людини є 123 ділянки, пов'язаних з денною дрімотою, і, за словами авторів, це показує, що потреба у сні "біологічно обумовлена", а не навіяна навколишнім середовищем.

Результати дослідження також показали, що в геномі людини є механізми, які сприяють дрімоті в одних людей, тоді як на інших зовсім не впливають:

схильність до сну – "деяким людям потрібно більше спати, ніж іншим";

здатність рано прокидатися – потрібно "надолужити згаяне" уві сні;

порушення сну минулого вечора – короткий сон може "компенсувати поганий".

Ця праця та розуміння генетичних маркерів денного сну може допомогти лікарям розробити індивідуальні рекомендації зі сну, розповів автор дослідження Іяс Даглас.

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