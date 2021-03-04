Учені назвали дієвий спосіб заснути за лічені секунди

Якщо ви ніяк не можете заснути та довго крутитеся у ліжку, скористайтеся порадами вчених. Вони назвали простий метод, який дозволяє заснути за лічені секунди. І використати його доволі просто. Розповідаємо, що для цього потрібно зробити.

Фахівець з Університету Арізони Ендрю Вейл поділився способом, який допоможе за лічені секунди заснути. На його думку, допоможе спеціальна дихальна гімнастика.

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Для її виконання не потрібно жодної додаткової підготовки або особливих навичок. Усе, що необхідно, – відчути ритм свого дихання.

Правило 4-7-8

На думку Ендрю Вейла, потрібно протягом 4 секунд повільно вдихати через ніс. Потім на 7 секунд слід затримувати дихання, а в наступні 8 секунд плавно видихати. Послідовність цих вдихів і видихів слід повторювати доти, поки ви не заснете.



Цей спосіб дозволяє заснути за лічені секунди / Фото Unsplash

Також експерт додав, що для покращення ефекту варто відмовитися від кавових напоїв за кілька годин до сну, а також бажано добре провітрити кімнату. Крім того, простий метод може стати в пригоді не лише для сну, а й допоможе відмінно зняти стрес.

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