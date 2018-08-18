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Учені розповіли, чим корисний стрес

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Чим корисний стрес

Британські вчені виявили, що стрес має і позитивні наслідки, про які раніше не здогадувались.

Експерти з Лондонського університетського коледжу дійшли до висновку, що стрес дозволяє людям легше сприймати негативну інформацію та реалістичніше ставитись до світу. Саме реакція організму на стрес змушує людей ставати уважнішими та обачнішими у небезпечних ситуаціях.

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За словами науковців, відсутність стресу змушує недооцінювати ризики постраждати. Звісно ж, намагання бачити лише позитив є чудовою рисою у багатьох людей, однак інколи воно ставить під загрозу.

Під час експериментів вдалось виявили, що під час стресу сприйняття та аналіз інформації починає працювати краще. Відтак учені наголошують, що саме у цьому і полягає перевага стресу, адже він змушує побачити всі загрозливі фактори.

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Чим корисний стрес

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Джерело: zdorovia.com.ua
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