Учені розповіли, чи варто заїдати солодощами стрес

Науковці пояснили, чи справді так шкідливо "заїдати" стрес солодкими смаколиками і як організм працює у стресових ситуаціях. Відповідь вас здивує!

Німецькі фахівці з Університету Любека провели дослідження, яке показало, чи справді солодощі допомагають полегшувати наслідки стресу і як таке "заїдання впливає на організм".

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Учені пояснили, що організм під час стресу починає потребувати глюкозу, а якщо її не отримує, то мозок вилучає її з інших джерел, які потрібні, приміром, для нормальної роботи м'язів. Експерти пояснюють це тим, що важкі ситуації змушують головний мозок витрачати на 12% більше енергії, аніж зазвичай, адже доводиться посилювати свій захист та давати відпір негативним наслідкам стресових ситуацій.

Чи корисно їсти солодощі у стресових ситуаціях

"Вентромедіальний і латеріальний гіпоталамус в головному мозку беруть участь в обміні речовин в організмі, впливаючи на відчуття голоду. Люди під час стресу починають їсти більше – в середньому, їх вживання вуглеводів підвищується на 34 грами", – діляться експерти.

Експерименти підтвердили, що людям у стресовому стані потрібна ця невелика додаткова порція вуглеводів та глюкози. Тому солодощі і справді можуть допомогти у важких моментах. Звісно ж, не варто забувати, що у всьому має бути міра. Помірна кількість солодких смаколиків допомагає нервовій системі нормалізуватися, а от забагато таких продуктів можуть лише погіршити ситуацію.

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