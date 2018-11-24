Учені розкрили просту таємницю щасливих пар

Науковці розповіли про секрет ідеальних стосунків, який підіймає рівень щастя та задоволення у пари.

Британські учені з університету Хартфортшира провели масштабне дослідження серед 1000 пар, яке допомогло визначити важливий фактор щасливих стосунків.

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Експерти провели опитування, у яких позах партнери сплять та чи задоволені вони у парі. Виявилось, що 86% опитаних, які сплять на відстані менш як 5 см один від одного, вважають себе щасливими та живуть у гармонії з коханою людиною. А от ті, між ким у ліжку відстань понад 50 см, задоволені стосунками рідше – у 68% випадків.

Автор дослідження Річард Уайзмен пояснює, що справа у дотиках. До того ж, ті пари, які люблять спати без одягу, здатні підтримувати любов та пристрасть на доволі високому рівні навіть після багатьох років спільного життя.

Секрет щасливих стосунків

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