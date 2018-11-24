Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Учені розкрили просту таємницю щасливих пар

  • 181
Секрет щасливих стосунків - фото 1
Секрет щасливих стосунків

Науковці розповіли про секрет ідеальних стосунків, який підіймає рівень щастя та задоволення у пари.

Британські учені з університету Хартфортшира провели масштабне дослідження серед 1000 пар, яке допомогло визначити важливий фактор щасливих стосунків.

І ще: Цей тип стосунків вкрай негативно впливає на психіку

Експерти провели опитування, у яких позах партнери сплять та чи задоволені вони у парі. Виявилось, що 86% опитаних, які сплять на відстані менш як 5 см один від одного, вважають себе щасливими та живуть у гармонії з коханою людиною. А от ті, між ким у ліжку відстань понад 50 см, задоволені стосунками рідше – у 68% випадків.

Автор дослідження Річард Уайзмен пояснює, що справа у дотиках. До того ж, ті пари, які люблять спати без одягу, здатні підтримувати любов та пристрасть на доволі високому рівні навіть після багатьох років спільного життя.

Секрет щасливих стосунків - фото 291032
Секрет щасливих стосунків

Читайте також: Вскочити в гречку: що науковці кажуть про зради

Джерело: cosmo.com.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1437
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811524
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія