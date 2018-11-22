Цей тип стосунків вкрай негативно впливає на психіку

Кожна доросла людина бодай раз у житті стикалася з розставанням зі своєю другою половиною. Іноді розлука буває остаточною, а іноді – пара відновлює стосунки.

Нещодавно науковці з'ясували, як циклічні стосунки впливають на людську психіку.

І ще: Вскочити в гречку: що науковці кажуть про зради

Для отримання інформації було проведено дослідження за участю 545 добровольців. Серед них було 266 осіб з традиційною орієнтацією, а також 279 осіб, які перебували в одностатевих стосунках.

Виявилося, що пари, які неодноразово сходяться та розходяться, схильні до депресивних станів і підвищеної тривожності.

Також учені відзначили, що у 60% дорослих чоловіків і жінок бодай раз у житті були циклічні стосунки.

Циклічні стосунки негативно впливають на психіку / ya-zhenschina

На думку організатора дослідження, якщо пара раз або двічі розставалася, то це не завжди погано. Адже під час розлуки можна об'єктивно оцінити стосунки, а також переглянути певні моменти. Але, якщо циклічність спостерігається регулярно, стосунки з часом псуються, а психіка руйнується.

Дослідження рекомендує всім, у кого циклічні стосунки, знайти шлях розв'язання проблеми та вирватися з цього замкнутого кола.

Проведене дослідження довело поганий вплив на психіку циклічних стосунків. Крім того, така тенденція – тривожний дзвінок, що в стосунках щось іде не так, і, можливо, варто почати будувати щастя з іншою людиною.

Читайте також: Жартувати чи ні: науковці розповіли, як гумор впливає на стосунки