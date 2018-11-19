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Вскочити в гречку: що науковці кажуть про зради

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Науковці нагадали про патологічних зрадників - фото 1
Науковці нагадали про патологічних зрадників / hochu

Люди, які бодай раз зрадили своєму партнеру, у своїх наступних стосунках будуть робити це втричі частіше. Принаймні, до такого висновку прийшли американські психологи.

Науковці протягом 5 років проводили дослідження, в якому брали участь 329 жінок і 155 чоловіків. Усі учасники цього дослідження не перебували в офіційному шлюбі. Дослідники постійно опитували їх, чи зраджують вони своїй другій половині.

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У результаті дослідження було встановлено, що одна зрада, яка зруйнувала стосунки, може стати причиною того, що людина ходить на сторону втричі частіше у своїх нових стосунках.Цікаво, що така закономірність спостерігається як стосовно чоловіків, так і – жінок.

Одна зрада веде за собою низку інших - фото 289869
Одна зрада веде за собою низку інших / LIWLI

А ті, хто не зраджував своєму партнеру в попередніх стосунках, швидше за все, не будуть зраджувати наступному.

"Це корисне через безліч причин спостереження, до якого ми би просили прислухатися тих, хто вже зустрічається з людиною, яка перебуває у шлюбі. Зараз вам, мабуть, здається, що цей шлюб рано чи пізно зруйнується, і кохана людина буде з вами. Але, якщо вона зруйнувала цей шлюб, то, швидше за все, зруйнує і новий, тому у вас немає абсолютно ніякої гарантіє, що саме з вами вона залишиться назавжди", – наголосили вчені.

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Джерело: Mport
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