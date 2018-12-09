Учені пояснили, чому в одних країнах люди усміхаються частіше, а в інших ні

Науковці помітили, що американці і жителі Західної Європи значно емоційніші і частіше посміхаються, ніж жителі Китаю. Це й надихнуло їх на дослідження, яке мало б пояснити, чому так відбувається.

Відомо, що в одних країнах люди більш схильні проявляти емоції, ніж в інших. Раніше вчені пов'язували це з географічними, культурними і історичними чинниками, і це частково правильно. Але психологи з університету Вісконсину в Медісоні припустили, що соціальні норми різних народів можуть бути також пов'язані з міграцією.

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Для перевірки своєї гіпотези дослідники розсортували країни за кількістю іммігрантів. В результаті Канада – один з найпопулярніших напрямків для переїзду – отримала оцінку "63": це означає, що сучасне населення цієї держави за останні 500 років сформували вихідці з 63 інших країн. А ось для Китаю або Японії цей показник склав "1".

Потім вчені скористалися результатами попередніх праць своїх колег. Зокрема, у рамках одного з тестів понад 5000 респондентів з 32 країн заповнювали анкету, розповідаючи про свою реакцію на ту чи іншу ситуацію. Результати показали, що чим вищий у країни індекс міграції, тим більше емоцій люди готові висловлювати відкрито і щиро.

Після цього дослідники з університету Вісконсіна провели власний експеримент, учасниками якого стали понад 700 осіб з дев'яти країн: Канади, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Ізраїлю, Японії, Нової Зеландії та США. Їх завданням було знайти причини для усмішки. До кожного питання належало сім варіантів відповіді, від "повністю згоден" до "повністю не згоден". Розглядалися різні ситуації – наприклад, "людина посміхається, коли вона щаслива", "коли вона хоче вам щось продати", "коли вона залежить від вас" і так далі. І результати тестів повністю підтвердили гіпотезу.

Порівнявши дані по кожній державі з її індексом міграції, вчені виявили, що жителі країн, сформованих завдяки мігрантам, наприклад США, посміхаються у зв'язку з позитивними емоціями і подіями, тоді як в країнах з невисоким числом мігрантів (Японія) основним приводом для усмішок є формальний етикет і соціальна ієрархія.

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