Науковці встановили, що найбільше заважає схудненню

Вчені з Університету Філадельфії виявили, що результати будь-якої дієти зводяться до нуля через вживання алкоголю.

Під час дослідження фахівці проаналізували дані 4 000 осіб, які намагалися схуднути. Таким чином, вчені з'ясували, що навіть невеликі "зриви" в утриманні від алкоголю можуть повністю нівелювати результат від дієти.

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Алкоголь зводить до нуля будь-яку дієту

Крім того, згідно з даними дослідження, будь-яка дієта, запропонована дієтологом, здатна ефективно допомагати в боротьбі із зайвою вагою. Однак найголовніше правило в будь-який з них – повна відмова від алкоголю.

Вчені також уточнюють, що для короткочасної корекції ваги алкоголь відіграє мінімальну роль. А ось тривале вживання спиртних напоїв завдає шкоди фігурі і можливості її відновлення.

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