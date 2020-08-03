Учені пояснили, чому ми висовуємо одну ногу з-під ковдри

Ось чому ми висовуємо ногу з-під ковдри

Підозрюємо, що вас теж постійно мучить одне просте питання: чому ж ми висовуємо одну ногу з-під ковдри під час сну. Виявляється, це важливий механізм, який потрібен нам для регуляції температури.

Учені змогли визначити, чому люди під час сну висовують з-під ковдри саме одну ногу.

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Виявилося, що ступні дійсно стають своєрідним регулятором температури тіла. Це обумовлено тим, що ноги мають унікальну судинну структуру, яка дозволяє ефективно охолоджувати організм.

Охолодження тіла безпосередньо пов'язане зі сном. До вечора організм починає знижувати температуру тіла. Найнижча температура спостерігається у період глибокої стадії сну.

Висунута нога дозволяє регулювати температуру тіла

Медики рекомендують імітувати природне зниження температури перед сном прийняттям гарячого душу. Після нього організм відчуває охолодження, а також з'являється сонливість.

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