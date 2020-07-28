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Плюси та мінуси трьох найпопулярніших поз для сну

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А в якій позі зазвичай спите ви? - фото 1
А в якій позі зазвичай спите ви?

У багатьох з нас є улюблена поза для сну. Саме у ній виходить швидше і міцніше заснути. Однак у всіх поширених поз є свої плюси і мінуси. Про них ми і поговоримо.

Розберімось у тому, чим корисні та не дуже пози, у яких ми любимо спати.

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Сон на спині

Згідно з Національним дослідження сну США, тільки 10 відсотків людей сплять на спині. Така поза може допомогти зменшити біль у шиї, пропонуючи велику підтримку хребта. Сон на спині також полегшує травлення, особливо якщо лягти спати на повний шлунок.

Однак разом з цим сон на спині пов'язаний з хропінням. Якщо присутнє апное, можна зіткнутися з закриттям дихальних шляхів.

Сон на спині допомагає зменшити біль у спині - фото 418036
Сон на спині допомагає зменшити біль у спині

Сон на боці

Дослідження, проведене у 2015 році в Університеті Стоуні-Брук, показало, що такий стан сну може знизити ризик втрати когнітивних здібностей, покращуючи очистку мозку від відходів. Додатково очищаються дихальні шляхи і поліпшується кровообіг.

Однак сон на боці повинен бути з хорошою подушкою, яка забезпечить кращу підтримку шиї. В іншому випадку можна зіткнутися з болем в цьому відділі хребта.

Сон на животі корисний для людей з апное - фото 418037
Сон на животі корисний для людей з апное

Сон на животі

Найрідше люди сплять на животі. Однак така поза може бути корисною для людей з апное. Сон на животі також підходить людям з травними проблемами.

Утім варто пам'ятати, що така поза чинить додатковий тиск на суглоби, що негативно позначається на людях з відповідною проблемою. Також ця поза загрожує появі болю в шиї.

А в якій позиції спите ви?

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Джерело: Medikforum
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