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Цих помилок не варто допускати при заповненні анкети на сайті знайомств
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Іноді буває так, що на вашу анкету ніхто з представниць прекрасної половини людства не "клює". Чому так відбувається? Причин, звичайно ж, може бути безліч. Ми ж розповімо, як неправильно заповнена анкета відштовхує жінок.
Розмита ціль
Передовсім, панянка, яка завітала на вашу сторінку, повинна зрозуміти, що ж ви робите на сайті знайомств. Якщо ви напишете, що "сидите тут, бо цікаво" або "не знаєте, що тут робите", – будьте готовими до того, що вам просто ніхто не буде писати. Спробуйте чітко окреслити мету свого перебування. Якщо ви шукаєте пригоду на одну ніч – вказуйте це, а не намагайтесь вдавати з себе романтика, котрий шукає кохання всього свого життя.
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Звернення до всіх жінок
Часто чоловіки починають свою анкету зі слів: "Привіт, дівчата!.." або інших. Ви не повірите, але таке звернення шалено дратує представниць прекрасної половини людства. Не забувайте, що жінка хоче бути єдиною, а не однією з!
Шалений чатінг
Як показує практика, жінки не в захваті від тих чоловіків, котрі можуть тижнями переписуватися без пропозиції реальної зустрічі. Запам'ятайте, кожне знайомство має закінчитися розвіртуаленням! Якщо ж ви плануєте не один день переписуватися, засипаючи її компліментами, будьте готові, що так і залишитесь у її френдзоні!
Надто багато негативу
Якщо ви регулярно скаржитесь на несправедливість долі, на те, що дуже складно знайти кохану людину, – будьте готовими до того, що ваші шанси знайти когось на сайті знайомств будуть зведені до нуля. Нікому не потрібно починати знайомство з людиною, котра цілком і повністю незадоволена життям.
Надмірні вимоги
Іноді чоловіки виписують в анкеті параметри та вимоги, яким мають відповідати потенційні "жертви". Ми не хочемо нікого засмучувати, але оці ваші "побажання" лише відштовхують дівчину, котра зайде на вашу анкету. Як показує практика, розписування всіх критеріїв не приносять бажаного результату. Змиріться і почніть спілкуватися з кожною!
А назагал, то наполегливо рекомендуємо не засиджуватися на сайтах знайомств. Знайшли дівчину, котра вам сподобалася і готова іти на контакт, – кличте її на каву. Ніщо так не зближує, як філіжанка запашного напою та тепла розмова.
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