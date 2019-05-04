Експерти назвали 2 найкращі життєві періоди для творчості

Вчені, які працюють в університеті Огайо досліджували лауреатів Нобелівської премії з економіки. Так вони визначали найпродуктивніші життєві цикли людини. Дізнайтеся, що з цього вийшло.

Результати дослідження показують, що люди найбільш продуктивні у два періоди: на початку своєї кар'єри та ближче до її завершення. Перший творчий підйом припадає на вік 25-29 років, а другий етап починається приблизно у 57 років.

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В залежності від віку творчий потенціал проявляє себе по-різному. Молоді лауреати Нобелівської премії виходили за рамки традиційних теорій, тому дослідники з університету Огайо назвали їх концептуальними новаторами.

У більш зрілий період творчості науковці були експериментаторами. Вони знаходили нові способи інтерпретації знань після тривалих спроб і помилок.

Ми вважаємо, що результати дослідження не обмежуються економічними науками, а стосуються творчості в цілому, – розповів Брюс Вайнберг, автор дослідження і професор економіки.

Попередні дослідження дійсно вказують на подібні результати в мистецтві та інших галузях.

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