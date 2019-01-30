Учені пояснили, чому чоловікам потрібно займатися спортом по 15 хвилин на день

Людина може знайти час на фізичні навантаження, навіть якщо цього часу майже немає. Дослідження показало, що тренування протягом 15 хвилин тричі на тиждень для чоловіків із зайвою вагою настільки ж ефективні, наскільки і 45-хвилинні заняття.

Елементарний брак часу – це найголовніше виправдання для людей, які просто не бажають займатися спортом. Вони запевняють, що просто не можуть вибрати час для регулярних походів до спортзалу, і навіть для домашніх тренувань. Однак тепер це виправдання у чоловіків із зайвою вагою відібрали дослідники з Університету Единбурга.

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Експерименти за участю 10 огрядних представників сильної половини людства показали, що високоінтенсивні інтервальні тренування тривалістю всього 15 хвилин тричі на тиждень покращують чутливість до інсуліну настільки ж, наскільки цього дозволяють домогтися традиційні фізичні навантаження тривалістю у 45 хвилин.

Для схуднення чоловікам достатньо усього 15 хвилин на день / Jinnions

Чутливість до інсуліну – це маркер діабету другого типу, а результати експерименту припускають, що короткі спалахи інтенсивної фізичної активності захищають чоловіків із зайвою вагою від цієї хвороби.

Діабет другого типу виникає в той момент, коли чутливість до інсуліну в організмі знижується, через що відбуваються стрибки цукру в крові. Зайва вага – ключова причина розвитку цього метаболічного розладу, серед основних симптомів якого втома, підвищене почуття спраги та часті сечовипускання.

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