Науковці розповіли, чому жінкам не варто зловживати фізичною активністю

Фізична активність, безумовно, важлива для здоров'я, але зайва активність вкорочує життя – до такого висновку стосовно жінок прийшли голландські вчені з Медичного центру Маастрихтського університету.

Їх висновок базується на даних 20-річних спостережень за майже 8 тисячами чоловіків і жінок у віці від 60 років.

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Зайва активність заважає досягти довголіття. Жінки, які фізично активні більше однієї години на день, рідше доживають до 90 років, ніж жінки, що обмежують свої тренування 30-60 хвилинами, – констатували автори дослідження.

Жінкам бажано займатися не більше години на день / Missoula Curves

За період проведення спостережень за декількома тисячами піддослідних до 90-річчя дожили 34% жінок і 17% чоловіків. Ретельно вивчивши нюанси життя цих добровольців, наукові фахівці з'ясували, що жінкам для продовження життя достатньо підтримувати себе у дорослому віці в стабільній вазі, мати рівень фізичної активності в обсязі годину на день і не поспішати перевищувати цей час. У свою чергу, чоловікам для досягнення довголіття займатися спортом слід за принципом "чим більше – тим краще".

"Чоловіки, що тренуються більше півгодини на день, на 34% підвищували свої шанси на 90-річний ювілей. Ті, хто займався ще більше – понад 90 хвилин на день – ставали ще здоровішими, і їхні шанси дожити до 90 років збільшувалися на 39%. Але у жінок спостерігалася інша картина: зайва фізична активність виснажує їхній організм і веде до вкорочення життя", – повідомили дослідники.

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