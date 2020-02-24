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Учені порівняли залежність від смартфона з наркотичною

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Скільки годин на день ви проводите за своїм смартфоном? - фото 1
Скільки годин на день ви проводите за своїм смартфоном?

Не випускаєте смартфон з рук? Відчуваєте тривожність, забувши гаджет вдома? Воно й не дивно, адже мобільні пристрої викликають у нас залежність, яку можна порівняти з наркотично. Принаймні так вважають учені.

Представники науки після проведення дослідження прийшли до висновку, що у людей, які часто проводять час з мобільним телефоном, сірої речовини в мозку менше у порівнянні з тими, у кого незначний екранний час. Також експерти виявили, що у залежних від гаджетів людей форма мозку відрізняється від стандартної.

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Для отримання відомостей вчені запросили 22 добровольців, які часто користуються смартфонами, і 26 осіб, у яких такої залежності немає.

Експерти вивчили їхній головний мозок за допомогою МРТ. Виявилося, що у залежних від девайсів людей відбуваються вищеперелічені зміни в головному мозку. Така залежність схожа на наркотичну.

Залежність від смартфона викликає зміни у головному мозку - фото 388126
Залежність від смартфона викликає зміни у головному мозку

На сьогодні це перший експеримент, який довів, як регулярне використання смартфона позначається на змінах у головному мозку.
Учені стурбовані результатами, адже популярність гаджетів тільки зростає, а особливо охоче ними користуються діти.

Розробники з кожним роком придумують все нові і нові рішення, як заманити користувачів у світ мобільних пристроїв, і це їм успішно вдається. Водночас учені після досліджень закликають зменшити екранний час, щоб не нашкодити здоров'ю і емоційному стану. На чиєму боці буде перевага – покаже час.

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Джерело: Mens Life
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