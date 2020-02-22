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Науковці розповіли, як фастфуд впливає на роботу мозку
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Якщо ви любите частенько тішити себе їжею з фастфудів – маємо для вас не вельми приємні новини. Науковці з Університету Маккуорі в Австралії провели дослідження та виявили вплив страв швидкого приготування на мозок. Спойлер – погано!
Виявилося, що вживання фастфуду протягом семи днів може погіршити роботу мозку.
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Учені провели дослідження зі 110 добровольцями. Протягом восьми днів учасники експериментували з прийомом різної їжі. Причому одні вживали рослинну їжу, а інші – підсмажені сендвічі, вафлі, оброблене м'ясо та магазинні молочні коктейлі.
До і після дослідження учасники проходили інтелектуальні тести і перевірку пам'яті з одночасним спостереженням за мозком за допомогою обладнання. В результаті з'ясувалося, що у людей, які вживали фастфуд, погіршилися показники при визначенні рівня розумових здібностей. Також при регулярному прийомі фастфуду підвищується схильність до агресії і стресів, під впливом яких може розвинутися депресія.
Їжа швидкого приготування зменшує ділянки кори головного мозку, що відповідають за мислення і пам'ять. При регулярному вживанні фастфуду скорочується словниковий запас, погіршуються розумові здібності та пам'ять.
Для нормалізації функціонування мозку автор дослідження Річард Стівенсон рекомендує їсти рибу, горіхи, морепродукти, оскільки в них містяться корисні омега-3 кислоти. Крім того, позитивно впливають на розумовий орган натуральне молоко і бобові.
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