Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Науковці розповіли, як фастфуд впливає на роботу мозку

  • 15
А як часто ви дозволяєте собі фастфуд? - фото 1
А як часто ви дозволяєте собі фастфуд?

Якщо ви любите частенько тішити себе їжею з фастфудів – маємо для вас не вельми приємні новини. Науковці з Університету Маккуорі в Австралії провели дослідження та виявили вплив страв швидкого приготування на мозок. Спойлер – погано!

Виявилося, що вживання фастфуду протягом семи днів може погіршити роботу мозку.

І ще: Чому важливо спати не менше восьми годин на добу

Учені провели дослідження зі 110 добровольцями. Протягом восьми днів учасники експериментували з прийомом різної їжі. Причому одні вживали рослинну їжу, а інші – підсмажені сендвічі, вафлі, оброблене м'ясо та магазинні молочні коктейлі.

До і після дослідження учасники проходили інтелектуальні тести і перевірку пам'яті з одночасним спостереженням за мозком за допомогою обладнання. В результаті з'ясувалося, що у людей, які вживали фастфуд, погіршилися показники при визначенні рівня розумових здібностей. Також при регулярному прийомі фастфуду підвищується схильність до агресії і стресів, під впливом яких може розвинутися депресія.

Тиждень на фастфуді негативно вплине на ваші розумові здібності - фото 387659
Тиждень на фастфуді негативно вплине на ваші розумові здібності

Їжа швидкого приготування зменшує ділянки кори головного мозку, що відповідають за мислення і пам'ять. При регулярному вживанні фастфуду скорочується словниковий запас, погіршуються розумові здібності та пам'ять.

Для нормалізації функціонування мозку автор дослідження Річард Стівенсон рекомендує їсти рибу, горіхи, морепродукти, оскільки в них містяться корисні омега-3 кислоти. Крім того, позитивно впливають на розумовий орган натуральне молоко і бобові.

Читайте також: Цей тип харчування позитивно впливає на сексуальне життя

Джерело: Daily Mail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1741
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 692
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2115542
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука