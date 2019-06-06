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Учені порівняли пристрасть до солодощів з курінням
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Якщо ви не можете пити каву без тістечка – у нас для вас не вельми втішна новина.Науковці провели дослідження та порівняли вплив солодкого на організм з курінням. Ми тут ледь шоколадкою в офісі не вдавилися...
Отже, директор Інституту досліджень державної політики (IPPR, Лондон) Том Кібасі пропонує, аби товари, які містять цукор, продавалися у звичайній непримітній упаковці. Він уважає, що така пропозиція допоможе боротися з їжею, яка має негативний вплив на здоров'я.
І ще: 10 тисяч кроків забагато? Норму можуть переглянути, і ось чому
Радикальна боротьба з надмірним споживанням солодощів, на думку авторів цієї ініціативи, має на меті: до 2030 року скоротити вдвічі рівень дитячого ожиріння.
Крок на цьому шляху вже зроблено: солодкі напої обкладаються у Великобританії податком. Тепер Інститут досліджень державної політики пропонує поширити цей захід і на інші шкідливі продукти.
Реакція "за" і "проти"
Виробники солодких товарів зустріли ініціативу в багнети. Федерація продуктів харчування та напоїв заявила, що упаковка як складова брендингу – справа вільного комерційного вибору виробника продукту. А зовнішній вигляд товару важливий для просування на ринку.
Що стосується влади, то вони прислухалися до пропозиції дослідників з IPPR і не виключає можливість втілення у життя ідеї простої упаковки для ласощів. Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення очікує авторитетної думки головного лікаря Англії, професора Дам Саллі Девіс. Раніше вона оцінила поширення податку на нездорові продукти як цілком реальний захід. Якщо головний лікар Англії дасть "зелене світло" здійсненню планів з приводу простої упаковки для солодощів, цей крок буде досить радикальним.
А як було з курінням
На початку 1990-х років керівні органи охорони здоров'я наполягали на введення заборони куріння у громадських місцях. Тоді тютюнова промисловість приводила аргументи, аналогічні тим, з якими сьогодні виступають кондитери та виробники солодощів. Мовляв, це виробникам вирішувати, як повинен виглядати їхній товар і як його зовнішній вигляд допоможе вигравати в конкурентній ринковій боротьбі. Але керівництво охорони здоров'я зайняло непохитну позицію, і заборони стосовно курців стали вводитися одна за одною.
У 2017-му була реалізована заборона на куріння у громадських місцях. А через 10 років сигарети почали продавати в непримітних упаковках з попередженням про шкоду здоров'я. Виявилося, заборони працюють, і жорстка тактика керівників охорони здоров'я, безсумнівно, зіграла свою роль. За якихось 10 років рівень куріння впав на третину.
Можливо, те ж саме незабаром очікує і виробників солодкого. А поки на всіх рівнях розгорнуті дебати про ожиріння та необхідність радикальних дій щодо цукровмісних продуктів.
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