На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ось чому не варто застеляти ліжко після сну
-
- 9
Чимало людей не у захваті від ідеї одразу ж після сну заправляти ліжко і науковці радять брати з них приклад. Виявилось, що ця дія не лише забирає кілька хвилин ранкового часу, а й впливає на здоров'я.
Людей можна розділити на два види: ті, хто одразу ж після сну поспішають застелити ліжко, і ті, хто відтягує цю складну місію до самісінького вечора. Нещодавно науковцям з Великобританії вдалось пояснити, хто ж діє правильно, і відповідь дивує. З'ясувалось, що з людей з меншою дисциплінованістю краще брати приклад.
І ще: 10 тисяч кроків забагато? Норму можуть переглянути, і ось чому
Річ у тому, що у постелі мешкають пилові кліщі, які не надто небезпечні для організму. Однак ваша постіль є не лише їхнім домом, а й вбиральнею. Тому активна звичка заправляти постіль змушує всі погані речовини відправляти у повітря. У великих кількостях вони можуть потрапити до легенів.
До того ж, вранці ліжко стає ідеальним місцем для розмноження цих кліщів, адже там тепло та волого. Тому застелене ліжко лише допомагає збільшити їх кількість. Це вже може загрожувати алергічною реакцією.
Тому фахівці радять після пробудження забирати покривало, провітрювати кімнату та саму постіль на свіжому повітрі. А вже тоді можна спокійно застеляти ліжко.
Читайте також: Поради, які допоможуть офісним працівникам залишатися здоровими
-
22:23Висувну камеру Redmi K20 Pro розглянули зсередини
-
22:00Картинки з Вознесінням Господнім 2019: листівки і відкритки зі святом
-
21:54Renault запустила незвичайну рекламну кампанію електромобіля Zoe
-
21:45Ось чому не варто застеляти ліжко після сну
-
21:26Чорні списки: популярний курорт Іспанії обмежуватиме в'їзд туристів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:17Президентський плагіат: Зеленський поцупив виступ Порошенка (відео)
-
21:006 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Michelin і General Motors почнуть випускати шини без повітря
-
20:44Завжди юна: Шакіра потішила фанатів новими фото
-
20:27Чи потрібно докупляти швидкісну зарядку для Redmi K20 Pro
-
20:14Знайомо кожному: кіт з іграшкою розвеселив Reddit
-
19:5410 тисяч кроків забагато? Норму можуть переглянути, і ось чому
-
19:38Популярні міфи про схуднення, у які досі вірять
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:24Охоронець Карла Лагерфельда став обличчям бренду Karl Lagerfeld
-
18:54Kia вперше показала позашляховий Ceed
-
18:45Люди Ікс: Темний Фенікс: чому у фільмі взагалі немає Росомахи
-
18:27Xiaomi дозволила користувачам вибирати нові функції для MIUI
-
18:16Топлес на даху: модель Victoria's Secret захопила новим фото
-
18:00Гороскоп на 6 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Найкращі способи зіпсувати перше побачення
-
17:45Майстер паркування підкорив мережу: відео
-
17:27Dodge випустив "похмуру" версію седана Charger SRT Hellcat
-
17:12Емілія Кларк зізналась, що б забрала зі зйомок Гри престолів
-
21:17Президентський плагіат: Зеленський поцупив виступ Порошенка (відео)
-
17:45Майстер паркування підкорив мережу: відео
-
15:55"Слава Богу, у мене інший лікар": Супрун відповіла на слова Зеленського
-
12:05ЗНО 2019 історія України: з'явилися правильні відповіді на тести
-
10:10Куди поїхати на море в Україні: бюджетні варіанти відпочинку
-
07:14Нестабільне літо: прогноз погоди на 5 червня в Україні
- 04 червня
-
20:3122 геніальні лайфхаки від користувачів Reddit, які полегшать вам життя
-
19:21Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років
-
18:05ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:14Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
-
12:00ТЕСТ: Яка роль Анджеліни Джолі створена для тебе?
-
09:55ТЕСТ: Як би ти склав ЗНО з історії України 2019?
-
08:55Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах
- 03 червня
-
23:10Довжина таки має значення: науковці вразили новим відкриттям
-
19:2410 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку
-
16:20ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
-
15:05Новий правопис: основні зміни в українській мові, які вже почали діяти
-
14:30alyona alyona – Якби я була не я: дивіться новий анімаційний кліп української реперки
-
12:18Скільки потрібно відпочивати, щоб нормально жити
-
09:31Голос Діти 5 сезон 2 випуск: найкращі виступи, які розчулять вас до сліз
-
07:14Яку погоду чекати в Україні 3 червня
- 02 червня
-
20:503 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:15Гороскоп на 3 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)