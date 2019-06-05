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Ось чому не варто застеляти ліжко після сну

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Чому не варто одразу заправляти ліжко - фото 1
Чому не варто одразу заправляти ліжко

Чимало людей не у захваті від ідеї одразу ж після сну заправляти ліжко і науковці радять брати з них приклад. Виявилось, що ця дія не лише забирає кілька хвилин ранкового часу, а й впливає на здоров'я.

Людей можна розділити на два види: ті, хто одразу ж після сну поспішають застелити ліжко, і ті, хто відтягує цю складну місію до самісінького вечора. Нещодавно науковцям з Великобританії вдалось пояснити, хто ж діє правильно, і відповідь дивує. З'ясувалось, що з людей з меншою дисциплінованістю краще брати приклад.

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Річ у тому, що у постелі мешкають пилові кліщі, які не надто небезпечні для організму. Однак ваша постіль є не лише їхнім домом, а й вбиральнею. Тому активна звичка заправляти постіль змушує всі погані речовини відправляти у повітря. У великих кількостях вони можуть потрапити до легенів.

Чому не варто одразу заправляти ліжко - фото 332176

До того ж, вранці ліжко стає ідеальним місцем для розмноження цих кліщів, адже там тепло та волого. Тому застелене ліжко лише допомагає збільшити їх кількість. Це вже може загрожувати алергічною реакцією.

Тому фахівці радять після пробудження забирати покривало, провітрювати кімнату та саму постіль на свіжому повітрі. А вже тоді можна спокійно застеляти ліжко.

Чому не варто одразу заправляти ліжко - фото 332175

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Джерело: newsyou
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