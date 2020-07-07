Учені показали образ типового працівника на віддаленій роботі через 25 років

Британська компанія опитала вчених для створення образу типового працівника дистанційної роботи в майбутньому. Експерти відзначили сильне ожиріння, постійний стрес і ще багато проблем зі здоров'ям.

Ідея такого проєкту належить британській компанії DirectlyApply, яка досліджує ринок праці. Фахівці зібрали команду клінічних психологів та експертів з фітнесу, щоб визначити вплив дистанційної роботи на наше фізичне і психічне здоров'я.

І ще: Як бути успішним на роботі і залишатися собою

Автори проєкту виділили відразу кілька відмінних рис Сюзанни:

запалені очі;

погана постава;

випадання волосся;

деформація пальців і долонь;

зморшки;

бліда шкіра;

постійний стрес.

Експерти пояснили такі риси постійною роботою з електронними пристроями, відсутністю фізичних навантажень, нестачею сонячного світла, нормального харчування та т. д.

Коронавірус, безсумнівно, зробив революцію в тому, як працюють компанії, оскільки багато підприємств вже прагнуть впроваджувати постійні гібридні і гнучкі робочі схеми. Але скільки часу буде потрібно для того, щоб переваги віддаленої роботи переважили її негативні наслідки? – пишуть розробники "Сюзанни".

Щоб уникнути такого результату, вчені радять визначити графік роботи вдома і вибирати час, в який ви виконуєте завдання найбільш продуктивно. Крім цього, потрібно налагодити соціальне життя, спілкування з людьми і роботу в команді, не забувати виконувати фізичні вправи, заздалегідь планувати дозвілля, а також виділити в будинку робочий простір.

Читайте також: Готелі у США почали пропонувати номери для віддаленої роботи