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Учені показали образ типового працівника на віддаленій роботі через 25 років

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Образ типового працівника дистанційної роботи - фото 1
Образ типового працівника дистанційної роботи / directlyapply

Британська компанія опитала вчених для створення образу типового працівника дистанційної роботи в майбутньому. Експерти відзначили сильне ожиріння, постійний стрес і ще багато проблем зі здоров'ям.

Ідея такого проєкту належить британській компанії DirectlyApply, яка досліджує ринок праці. Фахівці зібрали команду клінічних психологів та експертів з фітнесу, щоб визначити вплив дистанційної роботи на наше фізичне і психічне здоров'я.

І ще: Як бути успішним на роботі і залишатися собою

Автори проєкту виділили відразу кілька відмінних рис Сюзанни:

  • запалені очі;
  • погана постава;
  • випадання волосся;
  • деформація пальців і долонь;
  • зморшки;
  • бліда шкіра;
  • постійний стрес.
Учені показали образ типового працівника на віддаленій роботі через 25 років - фото 414356

Експерти пояснили такі риси постійною роботою з електронними пристроями, відсутністю фізичних навантажень, нестачею сонячного світла, нормального харчування та т. д.

Коронавірус, безсумнівно, зробив революцію в тому, як працюють компанії, оскільки багато підприємств вже прагнуть впроваджувати постійні гібридні і гнучкі робочі схеми. Але скільки часу буде потрібно для того, щоб переваги віддаленої роботи переважили її негативні наслідки? – пишуть розробники "Сюзанни".

Щоб уникнути такого результату, вчені радять визначити графік роботи вдома і вибирати час, в який ви виконуєте завдання найбільш продуктивно. Крім цього, потрібно налагодити соціальне життя, спілкування з людьми і роботу в команді, не забувати виконувати фізичні вправи, заздалегідь планувати дозвілля, а також виділити в будинку робочий простір.

Учені показали образ типового працівника на віддаленій роботі через 25 років - фото 414355

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Джерело: directlyapply
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