Як бути успішним на роботі і залишатися собою

Успіх на роботі, здатність виживати в корпоративних джунглях, обходити усіх і знаходити спільну мову з іншими в непростий робочій атмосфері давно перетворилися на мистецтво і науку. Тож як досягти вершин у цьому мистецтві?

Порада перша

На роботі, в першу чергу, залишайтеся самим собою. Або робота створена для вас, або ви створені для роботи, або доведеться підлаштовуватися під роботу. Останнє трапляється набагато частіше перших двох разом узятих. Найкращий працівник – це той працівник, який краще за всіх відповідає своєму місцю, своїй посаді.

І ще: Чому змінювати свою думку – нормально: 5 простих і логічних причин

Порада друга

На роботі, як в боксі, ніколи не викладайтеся до кінця, і як в покері не давайте всіх козирів. Це чудово, що ви людина чесна і порядна з усіх боків. Але не забувайте, що на роботі більшість далеко не така чесна і порядна, як вам хочеться думати, і там існують негласні правила, які негласно свідчать: хто встиг, той і з'їв. Кожен захищає свій інтерес.

Порада третя

Створіть собі імідж і змусьте в нього повірити. У будь-якої відомої персони є імідж. Тобто його офіційне, чисто виголене, з широкою усмішкою "Я". Звичайно, щоб залишатися самим собою, доведеться знайти якийсь здоровий баланс між першим і другим. Але і бути весь час самим собою, зі своїми принципами і настроями, навряд чи вийде.

Це цікаво: Чотири ознаки того, що вас не люблять на роботі