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Готелі у США почали пропонувати номери для віддаленої роботи

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Віддалена робота у готелі - фото 1
Віддалена робота у готелі / businessinsider

Готельна галузь у США через пандемію коронавірусу скоротилася на 80% у порівнянні з минулим роком. Готелі почали шукати альтернативні способи заробітку і здавати номери тим, хто не може облаштувати домашній офіс. Попит на таку послугу помітно зростає вже починаючи з травня-червня.

Клієнтів приваблює можливість попрацювати у зручному та комфортному просторі і не замислюватися про побутові питання. Зручні столи, регулярне прибирання та швидкий інтернет допомагають працівникам менше відволікатися від робочих завдань.

І ще: Як бути ефективним на своїй роботі

Деякі готелі включають у вартість послуг харчування. Так, The Hamilton Hotel у Вашингтоні пропонує пакет за 109 доларів, у який входить сніданок з круасаном або парфе і безлімітна кава.

Інші готелі пропонують бюджетніші варіанти: не цілі номери, а окремі робочі місця. Під такі цілі можуть переробляти конференц-зали. Крім того, з'являються абонементи на місяць, які дозволяють щодня використовувати робоче місце вранці.

Готелі у США почали пропонувати номери для віддаленої роботи - фото 414071

Готелі у США почали пропонувати номери для віддаленої роботи - фото 414072

Готелі у США почали пропонувати номери для віддаленої роботи - фото 414073

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Джерело: businessinsider
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