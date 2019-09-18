Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Учені показали найбільшу амфібію у світі

  • 69
Найбільша амфібія у світі - фото 1
Найбільша амфібія у світі / politrada

Фахівці прийшли до висновку, що найбільшим земноводним у світі сміливо можна назвати китайську велетенську саламандру. Але найнезвичайніший вид великих амфібій під загрозою зникнення.

Уточнюється, що довжина велетенської саламандри сягає 115-165 см, а вага – 25-30 кг. Всього пару десятиліть тому цей вид під назвою Andrias davidianus був дуже поширеним в Китаї. При цьому китайські велетенські саламандри вважаються не одним, а відразу трьома різними видами. Річ у тому, що вони еволюціонували дуже давно, але найбільшим видом є якраз Andrias sligoi, або як її ще називають "південнокитайська велетенська саламандра".

І ще: Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз

Південнокитайська велетенська саламандра - фото 355743
Південнокитайська велетенська саламандра

Однак з'явилася інформація, що саме цей вид тварин перебуває на межі зникнення. Така загроза виникла через знищення їхнього місця існування, браконьєрства, а ключову роль в цьому питанні відіграє, широке поширення тваринництва. Наприклад, в Китаї на фермах живуть тисячі саламандр, правда вони, швидше за все, відносяться до більш поширеного нововідкритого виду. Проте, їх розводять лише з метою наживи, адже м'ясо саламандр цінують як делікатес, який коштує значних грошей.

Читайте також: П'яні єноти відпочивали на подвір'ї канадійки: відео

Джерело: nationalgeographic
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
  • 14 вересня, 14:19
  • 286
ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку
  • Вчора, 12:15
  • 794
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1760302
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ