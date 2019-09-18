Учені показали найбільшу амфібію у світі

Фахівці прийшли до висновку, що найбільшим земноводним у світі сміливо можна назвати китайську велетенську саламандру. Але найнезвичайніший вид великих амфібій під загрозою зникнення.

Уточнюється, що довжина велетенської саламандри сягає 115-165 см, а вага – 25-30 кг. Всього пару десятиліть тому цей вид під назвою Andrias davidianus був дуже поширеним в Китаї. При цьому китайські велетенські саламандри вважаються не одним, а відразу трьома різними видами. Річ у тому, що вони еволюціонували дуже давно, але найбільшим видом є якраз Andrias sligoi, або як її ще називають "південнокитайська велетенська саламандра".

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Південнокитайська велетенська саламандра

Однак з'явилася інформація, що саме цей вид тварин перебуває на межі зникнення. Така загроза виникла через знищення їхнього місця існування, браконьєрства, а ключову роль в цьому питанні відіграє, широке поширення тваринництва. Наприклад, в Китаї на фермах живуть тисячі саламандр, правда вони, швидше за все, відносяться до більш поширеного нововідкритого виду. Проте, їх розводять лише з метою наживи, адже м'ясо саламандр цінують як делікатес, який коштує значних грошей.

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