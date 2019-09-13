Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз

Журі визначило 40 світлин, які потрапили у фінал премії Comedy Wildlife Photography Awards. Знімки кумедних моментів із життя тварин розсмішать вас до сліз. Дивіться!

Організатори щорічного конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards, у якому беруть участь кумедні фотографії дикої природи, оголосили 40 фіналістів. Найкращий знімок судді оберуть уже 13 листопада. Автор переможної світлини отримає тижневе сафарі в Масаї Мара в Кенії, а також унікальну нагороду ручної роботи від Art Garage в Дар-ес-Саламі (Танзанія).

Фото, яке вже стало мемом

Це цікаво: Дивіться, як у Каліфорнії собаки займаються серфінгом

Крім розважальної мети, організатори конкурсу хочуть також привернути увагу до проблеми збереження дикої природи та глобального потепління. Дивіться смішні фото тварин, які стали фіналістами Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

Опис кадрів придумали ми, але якщо маєте кумедніші варіанти – пишіть у коментарях!

Грізні суперники

Hello, world!

Сімейна сварка, дубль №1

Сімейна сварка, дубль №2

Прихильники ЗЕ vs ПП

Коли ти опинився не в тому місці і не в той час

Майстер маскування, дубль №1

Майстер маскування, дубль №2

Дороговказ, якого не можна не дотримуватись

Коли хвалишся, який в тебе великий ... досвід

П'яні співи в караоке

О – образа

П – Примирення

За секунду до, дубль №1 За секунду до, дубль №2 Ось що означає тримати все в собі ... а потім показати, хто головний Коли ти переможець по житті Хтось розказав смішний жарт ... але його більше ніхто, крім тебе, не зрозумів У будь-якій ситуації зберігай почуття гумору ... навіть коли не вистачає сил, щоб підвестись В очікуванні понеділка

... тсс, спершу ж будуть вихідні!

Танцюй, ніби тебе ніхто не бачить

Вітер – найкращий перукар

Коли йдеш на 1 пиво, але потім понеслось

Сам ти slow!

... а я просто cool

Мріяти нікому не заборонено

Читайте також: Непристойний танець жінки шокував її собаку