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Серіал Кріпосна Міс Україна

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз

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Мавпа на розслабоні - фото 1
Мавпа на розслабоні / comedywildlifephoto

Журі визначило 40 світлин, які потрапили у фінал премії Comedy Wildlife Photography Awards. Знімки кумедних моментів із життя тварин розсмішать вас до сліз. Дивіться!

Організатори щорічного конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards, у якому беруть участь кумедні фотографії дикої природи, оголосили 40 фіналістів. Найкращий знімок судді оберуть уже 13 листопада. Автор переможної світлини отримає тижневе сафарі в Масаї Мара в Кенії, а також унікальну нагороду ручної роботи від Art Garage в Дар-ес-Саламі (Танзанія).

Фото, яке вже стало мемом - фото 354846
Фото, яке вже стало мемом

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Крім розважальної мети, організатори конкурсу хочуть також привернути увагу до проблеми збереження дикої природи та глобального потепління. Дивіться смішні фото тварин, які стали фіналістами Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

Опис кадрів придумали ми, але якщо маєте кумедніші варіанти – пишіть у коментарях!

Грізні суперники

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354802

Hello, world!

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354803

Сімейна сварка, дубль №1

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354805

Сімейна сварка, дубль №2

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354802

Прихильники ЗЕ vs ПП

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354808

Коли ти опинився не в тому місці і не в той час

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354819

Майстер маскування, дубль №1

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354799

Майстер маскування, дубль №2

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354811

Дороговказ, якого не можна не дотримуватись

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354801

Коли хвалишся, який в тебе великий ... досвід

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354810

П'яні співи в караоке

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354822

О – образа

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354823

П – Примирення

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354824

За секунду до, дубль №1

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354829

За секунду до, дубль №2

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354834

Ось що означає тримати все в собі

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354827

... а потім показати, хто головний

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354840

Коли ти переможець по житті

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354828

Хтось розказав смішний жарт

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354825

... але його більше ніхто, крім тебе, не зрозумів

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354826

У будь-якій ситуації зберігай почуття гумору

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354817

... навіть коли не вистачає сил, щоб підвестись

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354812

В очікуванні понеділка

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354835

... тсс, спершу ж будуть вихідні!

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354830

Танцюй, ніби тебе ніхто не бачить

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354832

Вітер – найкращий перукар

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354833

Коли йдеш на 1 пиво, але потім понеслось

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354839

Сам ти slow!

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354831

... а я просто coolКоли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354836

Мріяти нікому не заборонено

Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз - фото 354818

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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