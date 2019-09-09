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П'яні єноти відпочивали на подвір'ї канадійки: відео
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У столиці Канади одна із мешканок виявила на своєму задньому дворі дивних єнотів. Виявилось, що тварини страждали від похмілля.
Жителька Оттави Емілі Роджерс повернулась після справ додому і побачила на своєму подвір'ї несподіваного гостя, а саме єнота, який дуже дивно поводився. Виявилось, що пухнастий полоскун ледве ворушився через похмілля.
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"Він справді не міг рухатися. Він тягнув лапи, він хитався, важко стояв. Точно можна було сказати, що з них щось не так", – відзначила Емілі. Жінка ще кілька годин стежила за станом тварини, а тоді зателефонувала 311 (служба нетермінової допомоги на відміну від 911). Тоді прибули міські працівники та вивезли єнота.
Це вже не вперше, коли п'яні єноти вештаються поблизу столиці Канади, адже напередодні до служби вже надходив дзвінок про дивну поведінку тварин, однак з яких спала навіть під палубою. Фахівці пояснюють, що вдень єноти страждають від похмілля та намагаються знайти місце для відпочинку. Звідки вони беруть алкоголь? Все значно простіше, адже він надмірної спеки фрукти та ягоди швидко псуються, а полоскуни їх їдять, не підозрюючи про наслідки.
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