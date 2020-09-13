Дослідники з'ясували, як пов'язані фігура чоловіка та його батьківські якості

Вчені з університету Міссісіпі знайшли зв'язок між будовою тіла чоловіків та їхніми батьківськими якостями. Так, як показало дослідження, чоловіків з невеликою зайвою вагою люди більш схильні вважати хорошими батьками.

В рамках експерименту за участю понад 800 осіб опитуваним показували фото спортивних чоловіків і чоловіків з невеликим зайвою вагою. Учасники опитування при цьому зазначили, що батьківські навички худорлявих чоловіків не викликають у них довіри, як й надії на їхню моногамію. Зате повніших представників сильної статі називали схильнішими до хорошого батьківства.

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Як пояснюють вчені, чоловіків з невеликою зайвою вагою часто сприймають як менш домінуючих, з чого випливає, що відносини з ними тепліші.

Крім цього, учасникам дослідження показали фото інших чоловіків та запитали про схильність, на їхню думку, цих чоловіків на знімках до тієї чи іншої позитивної або негативної моделі поведінки. Наприклад, чи готовий чоловік на фото допомогти дитині з уроками або, навпаки, чи діти його дратують. Разом з тим занадто повні чоловіки викликали підозру в учасників дослідження. Як вважають вчені, ожиріння асоціюється з відсутністю дисципліни.

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